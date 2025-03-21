أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل اليوم الجمعة 21-3-2025

أسعار باقات الانترنت المنزلي والموبايل.. يتساءل الكثير من المستخدمين عبر محركات البحث عن أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل, بعد آخر زيادة شهدتها منذ فترة.

أسعار باقات الانترنت المنزلي والموبايل

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار باقات الانترنت المنزلي والموبايل, كالتالي:

أسعار باقات الانترنت المنزلي من WE

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار باقات الانترنت المنزلي من WE, كالتالي:

أسعار باقات الانترنت المنزلي والموبايل اليوم

أسعار باقات ميجا

بلغ سعر باقة 250 جيجابايت 604.2 جنيه شهريًّا.

سجّل سعر باقة 600 جيجابايت 1185.6 جنيه شهريًّا.

وصل سعر باقة 1 تيرابايت 1778.4 جنيه شهريًّا.

أسعار باقات الترا

سجّل سعر باقة 250 جيجابايت 798 جنيهًا شهريًّا.

بلغ سعر باقة 600 جيجابايت 1402.2 جنيه شهريًّا.

أسعار باقات ماكس وسوبر

وصل سعر باقة ماكس 1 تيرابايت 2006.4 جنيه شهريًّا.

سجّل سعر باقة سوبر 140 جيجابايت 239.4 جنيه شهريًّا.

بلغ سعر باقة سوبر 200 جيجابايت 330.6 جنيه شهريًّا.

استقر سعر باقة سوبر 250 جيجابايت 410.4 جنيه شهريًّا.

سجّل سعر باقة سوبر 400 جيجابايت 649.8 جنيه شهريًّا.

وصل سعر باقة سوبر 600 جيجابايت 850 جنيهًا شهريًّا.

بلغ سعر باقة سوبر 1 تيرابايت 1550.4 جنيه شهريًّا.

أرخص باقات الإنترنت للموبايل في مصر 2025

تستعرض جريدة “الموجز” أرخص باقات الإنترنت للموبايل في مصر 2025, كالتالي:

أسعار باقات WE للموبايل

استقر سعر باقة 625 ميجا 10 جنيهات.

بلغ سعر باقة 1375 ميجا 20 جنيهًا.

سجّل سعر باقة 3250 ميجا 40 جنيهًا.

أسعار باقات فودافون للموبايل

وصل سعر باقة 1750 ميجا 32 جنيهًا.

سجّل سعر باقة 4000 ميجا 60 جنيهًا.

بلغ سعر باقة 7250 ميجا 105 جنيهات.

أسعار باقات أورنج للموبايل

استقر سعر باقة 1000 ميجا 20 جنيهًا.

بلغ سعر باقة 1750 ميجا 32 جنيهًا.

سجّل سعر باقة 3250 ميجا 50 جنيهًا.

أسعار باقات اتصالات (إي آند مصر) للموبايل

وصل سعر باقة 1800 ميجا 40 جنيهًا.

بلغ سعر باقة 2500 ميجا 60 جنيهًا.

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