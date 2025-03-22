تفاصيل قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بوقف قرار إقالة رونين بار

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الجمعة، حكماً مؤقتاً بتجميد قرار الحكومة الذي يقصي بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، وذلك حتى صدور قرار آخر المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



القرار جاء بهدف منع وضع لايمكن الرجوع عنه

من جهتها فقد أوضحت القاضية جيلا كانفي- شتاينيتس أن الأمر صدر "بهدف منع الادعاء بحدوث وضع لا يمكن الرجوع عنه"، وقررت أن يتم النظر في الالتماسات أمام هيئة قضائية في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز الموعد 8 أبريل".

كما أمرت القاضية كلا من رئيس الوزراء، والمستشارة القانونية لرئيس الوزراء، ورئيس الشاباك بتقديم موقفهم من طلب تجميد الإقالة حتى يوم الاثنين المقبل.

كما يجب عليهم تقديم ردهم الكامل على الالتماسات قبل موعد الجلسة بـ72 ساعة.



نتنياهو : هل يعتقد أحد أننا سنواصل العمل بدون ثقة بسبب أمر من المحكمة؟

بدوره فقد قال نتنياهو للوزراء الذين وافقوا بالإجماع على إقالة رئيس الشاباك رونين بار، خلال جلسة التصويت الحكومية، التي أستمرت حتى ساعات الفجر: "هل يعتقد أحد أننا سنواصل العمل بدون ثقة بسبب أمر من المحكمة؟ هذا لا يمكن أن يحدث، ولن يحدث".



وأضاف نتنياهو: "إنه يسيء استخدام كلمة ثقة. هو يعلم أنني لا أطلب واجب ثقة شخصي".

وبحسب نتنياهو "بإمكانه أن يستمع ويأخذ بالمقترحات، لكن من غير المقبول أن يقوم رئيس الشاباك بالترويج علنا لأحد مسارات لجان التحقيق. كان عليه أن يخبرني بذلك على انفراد، لا أن يجر المنظمة إلى قضايا سياسية".

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن الخميس أنه سيجري تصويتاً على إقالة بار مساء الخميس، متحديا النائب العام الذي يقول إن مثل هذه الخطوة تخالف البروتوكول.

ما دفع منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، الخميس، لإصدار بياناً غاضباً، اتهم فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعريض حياة ذويهم للخطر

و جاء ذلك البيان في أعقاب تقارير تفيد أن الحكومة الإسرائيلية أجلت اجتماعا مقررا لمناقشة مقترحات بشأن اتفاق جديد للإفراج عن الرهائن، من أجل اجتماع آخر لبحث إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

و إتهم أهالي المحتجزين في بيانهم، نتنياهو وحكومته بـ"تجاهلهم وتعريض حياة ذويهم للخطر".

ووفقاً للعائلات، كان من المفترض أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني مساء الخميس "لمناقشة مصير الرهائن المعرضين حاليا لخطر الموت والاختفاء داخل أنفاق حماس في غزة".

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