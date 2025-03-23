صدقي صخر يكشف لـ"الموجز" كواليس شخصية الصاغ علوي في مسلسل النص

حقق الفنان صدقي صخر، نجاحاً كبيراً بتجسيده لشخصية الصاغ علوي في مسلسل النص، الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان الجاري 2025، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

صدقي صخر يكشف أسباب تحميه لمسلسل النص

وقال الفنان صدقي صخر في تصريح خاص لموقع "الموجز" أن دوره في مسلسل "النص" كان محمسا للغاية لأنه عمل تاريخي تم تقديمه بطريقة غير تقليدية، أشار إلى أن المسلسل لا يقدم محتوى وثائقيًا بل يروي قصة غريبة وخفيفة عن النشالين، حيث يتحول النشال فجأة لرمز للمقاومة، وأن القصة نفسها شيقة ومختلفة جدًا، وأن الشخصية التي جسدها خلاله تختلف عن الشخصيات التي قدمها سابقًا، كما أن الإطار العام للعمل يجمع بين الكوميديا والدراما، بجانب فريق العمل المميز وشركة الإنتاج والإخراج فكل هذه الأسباب هي التي حمسته لخوض تلك التجربة.

صدقي صخر



كيف استعد صدقي صخر لشخصية الصاغ علوي؟

وعن تحضيره لشخصية الصاغ علوي، أوضح صدقي صخر أنه كان في البداية محتارًا حول كيفية تقديم تلك الشخصية، ولكنه بعد مناقشات طويلة مع المخرج حسام علي توصلوا إلى التوازن بين الجدية والكوميديا، وأنه بمجرد التحضير التفصيلي للشخصية من بروفات الملابس والميك أب والشعر والطربوش، فكل هذه التفاصيل فرضت طريقة حركته والكلام ببطء وبخطوات واثقة، لكي تتناسب مع كل مشهد يقدمه.

وأشار صدقي صخر إلى أن أكثر شيء أعجبه في شخصية الصاغ علوي هو طريقة الكلام والصوت، وكيف أنه عمل على تطوير صوت مختلف عن صوته الطبيعي ليبدو حقيقيًا، رغم أنه تطلب جهدًا وتركيزًا كبيرًا.

وعن علاقته بالفنانة أسماء أبو اليزيد، أكد أنها كانت المرة الأولى التي يتعرف فيها عليها والتي يعمل فيها معها، ووصفها بأنها في منتهى اللطف والبساطة، أضاف أنه كان من الضروري أن تكون العلاقة بين شخصيته وشخصيتها في العمل علاقة حب قديمة، مليئة بالنظرات القليلة والكلمات النادرة، لكي يشعر المشاهد بأنهما يكملان بعضهما البعض،وأن العلاقة بينهما بُنيت على الخجل في البداية، وحتى عندما حاولا الاعتراف بحبهما، كانت الظروف ضدهما، وأن كلاهما حاول تقديم التفاصيل التي تجعل المشاهد يتعاطف مع علاقتهما.

صدقي صخر

وفيما يتعلق بالفنان أحمد أمين، أشاد صدقي صخر بتواضعه وموهبته، وقال إنه كان من مكاسب العمل بالنسبة له، وأكد أنه أصبح يحترم أحمد أكثر من مجرد شخصية يراها على الشاشة، بل كفنان يمتلك موهبة وثقافة عالية، وأنه كان يرغب في تقديم عملا يحترم عقلية المشاهد، مضيفاً:" أحمد أمين شخص في منتهى اللطف والتواضع والجمال والموهبة شخص حقيقي جميل واعتقد إن اللي حصل بين الصاغ علوي وعبد العزيز النص هو اللي حصل بيني وبين أحمد أمين".

أبطال مسلسل النص

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، وهو بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، سامية طرابلسي، وآخرون من النجوم.

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