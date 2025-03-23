بعد الحكم بسجنه المعارض أكرم إمام أوغلو : لن أستسلم

أثار مطلب الادعاء العام في تركيا، في وقت مبكر من صباح الأحد، بإلقاء القبض بشكل رسمي على عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو عاصفة من الجدل لاسيما وسط الإتهامات الشعبية لحكومة أردوغان بمحاولات الإطاحة بأوغلو المنافس القوي له على مقعد الرئاسة وصاحب العداوة التاريخية مع أردوغان المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



أكرم إمام أوغلو: لن أستسلم

بدوره فقد خاطب أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، الأحد، الشعب التركي موضحاً إنه لن يستسلم بعد أن أمرت محكمة باحتجازه على ذمة المحاكمة في إطار تحقيق يتعلق باتهامات بالفساد.



و أضاف أكرم إمام أوغلو الشعب التركي في منشور على منصة إكس: "معا سنتصدى لتلك الضربة وتلك الوصمة السوداء في ديمقراطيتنا، أقف بشموخ ولن أركع".

ودعى رئيس البلدية، المعارض الأبرز للرئيس رجب طيب إردوغان، أنصاره إلى "عدم فقدان الأمل" و"عدم الإصابة بالإحباط"، وقال "سنمحو، يدا بيد، وصمة العار السوداء هذه عن ديموقراطيتنا"، مضيفا "لن أرضخ والأمور ستكون على ما يرام".

وكانت محكمة تركية قد أصدرت، الأحد، قرارا بحبس عمدة إسطنبول المحتجزأكرم إمام أوغلو إلى حين محاكمته، وفقا لما أعلنت عنه وكالة الأناضول.



وخصع إمام أوغلو لتحقيقات إستمرت لمدة يومين حول قضايا فساد ومزاعم مساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور، حسبما ذكرت صحيفة "جمهورييت".

فيما رفض أوغلو جميع التهم المنسوبة أثناء التحقيقات.



محامو أكرم إمام أوغلو: سنستأنف على الحكم

من جهتهم فقد أعلن محامو رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أنهم سيستأنفون هذا القرار، وفق ما أفاد أحدهم وكالة فرانس برس.

وقال محامي إمام أوغلو، "سنستأنف بالطبع أمر السجن".

بدوره فقد أعلن زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إنه سيقدم طعنا قانونيا على قرار أصدرته محكمة اليوم الأحد باحتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على ذمة المحاكمة بتهم الفساد مضيفا أن القضية مؤامرة وذات دوافع سياسية.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزيل للصحفيين في المحكمة بإسطنبول إن مجلس بلدية المدينة سينتخب الآن شخصا ليقوم بأعمال رئيس البلدية بالوكالة إلى حين صدور حكم في قضية إمام أوغلو.

الإعتقال عزز من فرص أكرم أوغلو للترشح للرئاسة عن حزب الشعب

وعلى صعيد أخر من المقرر أن يُجري حزب الشعب الجمهوري المعارض، الأحد، الإنتخابات التمهيدية لإختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية لعام 2028، ومن المتوقع أن يتم دعم ترشيح إمام أوغلو بشكل كبير، بعد الدعوة إلى مشاركة غير الأعضاء في التصويت، وذاك بهدف تعزيز الموقف الشعبي في الاحتجاج على اعتقال إمام أوغلو.



وبحسب موقع دويتش فيله فقد أعد حزب الشعب الجمهوري، الذي يزيد عدد أعضائه على المليون ونصف المليون، 5600 صندوق اقتراع في جميع أقاليم تركيا.

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