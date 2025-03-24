عاجل.. تطورات جديدة في محاكمة السـ ـفاح نتنياهو بتهم الفساد

كشفت وسائل إعلام إسرائـ ـيلية عن استئناف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في قضايا الفساد المتهم بها.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل آخر تطورات محاكمة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بعد استئناف محاكمته، اليوم الاثنين، بتهم الفساد.

استئناف محاكمة نتنياهو في قضايا فساد

أكدت وسائل إعلام إسرائـ ـيلية أن المحكمة وافقت على طلب رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو إلغاء جلسة محاكمته الأربعاء وعقد 3 جلسات الأسبوع المقبل.

نتنياهو

وتتعلق الاتهامات التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائـ ـيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضًا مسؤولًا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وتم استئناف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو، ديسمبر الماضي، إذ مثل أمام المحكمة مرتين يومي 11 و12 من ديسمبر، بينما كان مثوله الثالث في 16 من الشهر ذاته، والرابع في 18، والخامس في 23.

وفي فبراير 2025، كشف موقع واللا العبري تفاصيل محاكمة نتنياهو حيث أكد أن محاكمة نتنياهو شهدت صراخًا في بدايتها، فيما احتج محامو الدفاع بسبب استمرار الجلسات لوقت طويل، إذ يطالب رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بجلسات قصيرة متذرعًا بالضرورات الأمنية نتيجة الحـ ـرب في غـ ـزة، التي لم تعلن إسرائـ ـيل نهايتها.

لقاضية تأمر نتنياهو بالجلوس ساكنًا ولم تسمح له بالإدلاء بتصريحات خلال محاكمته

وفي نفس الصدد، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن القاضية أمرت نتنياهو بالجلوس ساكنًا ولم تسمح له بالإدلاء بتصريحات خلال محاكمته، مضيفًا أن رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي رد عليها بأنه "متفاجئ جدًا" من سلوكها.

أبرز التهم التي يواجهها نتنياهو

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة وخيانة الأمانة، ومنح امتيازات لشركة الاتصالات العملاقة "بيزك" عندما كان وزيرًا للاتصالات، وتُعرف بالقضايا 1000 و2000 و4000.

كما تشمل التهم التي يواجهها نتنياهو تلقي هدايا ثمينة مقابل تقديم مزايا تنظيمية ودعم دبلوماسي لرجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى التلاعب بالتغطية الإعلامية لصالحه، وينفى نتنياهو هذه الاتهامات، واصفا إياها بأنها حملة موجهة ضده.

وهذه أول محاكمة من نوعها يُحاكم فيها رئيس وزراء إسرائـ ـيلي وهو في منصبه، ومن المتوقع أن تستمر القضية عدة أعوام.

نتنياهو

الجلسات السابقة لمحاكمة نتنياهو

وبحسب القناة 13، فقد حضر وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، والطبيب الشخصي لـ نتنياهو إلى الجلسة، وخلال الجلسة، تلقى نتنياهو مظروفًا وطلب من القضاة استراحة.

نتنياهو يطلب إلغاء جلسات محاكمته بسبب حالته الصحية

وكانت المحكمة الإسرائـ ـيلية قد رفضت طلب نتنياهو بإلغاء الجلسات بسبب حالته الصحية، حيث خضع قبل أسابيع لعملية جراحية، واقترح تخصيص يوم واحد للشهادة في الأسبوع، إلا أن المحكمة قررت تقصير الجلسات التي ستستمر كل منها خمس ساعات، كما أعلنت المحكمة أنها ستسمح بفترات راحة أطول خلال أيام الإدلاء بالشهادة.

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