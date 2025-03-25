مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس

مواعيد القطارات اليوم.. تواصل هيئة السكة الحديد تقديم خدماتها للمسافرين عبر خطوط القطارات بين القاهرة والإسكندرية، حيث يتم تحديد مواعيد القطارات اليوم المكيفة والروسية العادية.

ويحتاج المسافرون إلى الحجز المسبق للاستفادة من هذه القطارات، فيما يلي يقدم لكم موقع "الموجز" أبرز مواعيد القطارات اليوم 25 مارس 2025 التي تعمل من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس.

مواعيد القطارات اليوم المكيفة والروسية من القاهرة إلى الإسكندرية:

قطار رقم 119 تهوية: 5:00 صباحًا

قطار رقم 903 مكيف: 6:00 صباحًا

قطار رقم 7 تهوية: 6:20 صباحًا

قطار رقم 1205 تحيا مصر: 6:45 صباحًا

قطار رقم 1131 ثالثة مكيفة: 7:00 صباحًا

قطار رقم 2025 تالجو: 8:00 صباحًا

قطار رقم 905 VIP: 9:00 صباحًا

قطار رقم 901 مكيف: 8:10 صباحًا

قطار رقم 911 مكيف: 10:00 صباحًا

قطار رقم 1211 تحيا مصر مباشر: 10:10 صباحًا

قطار رقم 913 مكيف: 12:00 ظهرًا

قطار رقم 917 VIP: 3:00 عصرًا

قطار رقم 919 مكيف: 2:25 عصرًا

قطار رقم 915 مكيف: 3:10 عصرًا

قطار رقم 21 تهوية: 3:25 عصرًا

قطار رقم 921 مكيف: 6:00 مساءً

قطار رقم 925 مكيف: 6:15 مساءً

قطار رقم 923 مكيف: 4:00 مساءً

قطار رقم 931 مكيف: 8:15 مساءً

قطار رقم 31 مكيف: 8:30 مساءً

قطار رقم 1203 تهوية: 1:25 ظهرًا

قطار رقم 2023 تالجو: 2:00 ظهرًا

قطار رقم 23 تهوية: 4:30 ظهرًا

قطار 3023 ثالثة مكيفة: 5:00 مساءً

قطار 3009 ثالثة مكيفة: 7:10 مساءً

قطار 3022 ثالثة مكيفة (منصورة / إسكندرية): 7:15 مساءً

قطار 934 مكيف (إسكندرية / الأقصر): 10:15 مساءً

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات اليوم المكيفة والروسية من الإسكندرية إلى القاهرة

قطار رقم 8 روسي تهوية: 5:10 صباحًا

قطار 3024 ثالثة مكيفة: 10:00 صباحًا

قطار رقم 902 مكيف: 6:00 صباحًا

قطار رقم 906 مكيف مباشر: 7:00 صباحًا

قطار رقم 900 مكيف: 8:15 صباحًا

قطار رقم 912 مكيف: 11:30 صباحًا

قطار رقم 914 مكيف: 1:00 ظهرًا

قطار رقم 916 مكيف مباشر: 2:00 ظهرًا

قطار رقم 922 مكيف: 3:30 عصرًا

قطار رقم 928 مكيف: 7:00 مساءً

قطار رقم 1130 ثالثة مكيف: 7:30 مساءً

قطار رقم 568 سياحي: 6:10 مساءً

قطار رقم 118 تهوية: 5:10 مساءً

قطار رقم 32 تهوية: 6:10 مساءً

قطار رقم 930 مكيف: 8:10 مساءً

قطار رقم 920 مكيف (الإسكندرية / طنطا): 10:00 مساءً

قطار رقم 18 روسي: 1:10 ظهرًا

قطار رقم 28 روسي: 8:20 مساءً

يجب على الركاب الحجز مسبقًا في القطارات المكيفة والروسية لتجنب التكدس وضمان التوافر.

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

كما تتيح هيئة السكك الحديد إمكانية حجز القطارات ومعرفة اسعارها من خلال الموقع الرسمي للسكك الحديدية، حيث يمكنك الدخول عليه بسهولة بالضغط هنــــــــــا،

يُذكر أن هيئة السكة الحديد تقدم هذه المواعيد لتلبية احتياجات المسافرين وتسهيل حركة التنقل بين القاهرة والإسكندرية.

اقرأ أيضا: