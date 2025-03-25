عاجل.. قصـ ـف إسرائـ ـيلي عنـ ـيف يستهدف بلدة كويا في سوريا

شنت دولة إسرائـ ـيل هـ ـجومًا عنـ ـيفًا علي بلدة كويا غرب درعا في دولة سوريا ويأتي ذلك استمرارًا لسلسة الهـ ـجمات التي يشنها الجيش الإسرائـ ـيلي علي الأراضي السورية.

وتشهد سوريا تصاعدًا في الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية التي تستهدف مواقع عسكرية تابعة لـ الجيش السوري والفصائل المتحالفة معه، حيث تبرر إسرائـ ـيل هذه العمليات بسعيها لمنع تعزيز قدرات خصومها في المنطقة.​

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل القصـ ـف الإسرائــ يلي لـ بلدة كويا غرب درعا في سوريا، وما أسفر عنه من سقوط إصابات ووفيات.

سوريا

تفاصيل القصـ ـف الإسرائـ ـيلي علي بلدة كويا غرب درعا في سوريا

كشفت وسائل إعلام سورية عن أن 4 شهداء سقطوا، بالإضافة إلى عدد من المصابين نتيجة قصـ ـف إسرائـ ـيلي استهدف بلدة كويا غرب درعا في دولة سوريا.

وفي تصعيد جديد للتوترات في المنطقة، شنت إسرائـ ـيل غارات جوية على مطار تدمر العسكري في ريف حمص الشرقي، وسط سوريا، وذلك للمرة الثانية خلال فترة قصيرة.

غـ ـارات إسرائـ ـيلية تستهدف برج المراقبة في مطار تدمر العسكري

وأكدت مصادر محلية أن الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية استهدفت برج المراقبة في مطار تدمر العسكري ومخازن أسلحة، بالإضافة إلى منطقة التليلة شرق مدينة تدمر والقصر القطري غرب المدينة.

كما أشارت المصادر إلى أن القصـ ـف الإسرائـ ـيلي أدى إلى إصابة عنصرين من الفرقة 42 التابعة للجيش السوري.​

وفي لسياق ذاته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الطيران الحربي الإسرائـ ـيلي نفذ أربع غارات على الأقل استهدفت المطار، الذي يضم قوات أمنية من السلطات الجديدة في سوريا. وأشار المرصد إلى استنفار القوات المتواجدة في المدينة عقب الغارات.​

غـ ـارات إسرائـ ـيلية تستهدف منطقة البساتين والمطار العسكري في سوريا

من جهتها، ذكرت "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا أن الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية استهدفت منطقة البساتين والمطار العسكري ومحطة استراحة في محيط مدينة تدمر في سوريا، مضيفا أن غارة أخرى استهدفت مطار T4 شرق حمص.​

يُذكر أن هذه الغارات تأتي بعد أيام قليلة من قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية قرب مدينة حمص، وأخرى أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص قرب مدينة درعا جنوبي البلاد.

غـ ـارات إسرائـ ـيلية علي سوريا

الجيش الإسرائـ ـيلي يعلن مهاجمة قدرات استراتيجية في سوريا

في السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائـ ـيلي، في بيان رسمي، عن مهاجمة قدرات استراتيجية عسكرية في منطقتي تدمر وتيفور السوريتين، مؤكدًا استمراره في العمل لإزالة أي تهديد على مواطني إسرائـ ـيل.​

اقرأ أيضًا:

القصة الكاملة لـ استهداف إسرائـ ـيل مطار تدمر العسـ ـكري في سوريا

ما هي أبرز مواد الإعلان الدستوري الجديد في سوريا الذي وقعه أحمد الشرع؟