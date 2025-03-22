القصة الكاملة لـ استهداف إسرائـ ـيل مطار تدمر العسـ ـكري في سوريا

نفذت إسرائـ ـيل هـ ـجمات جوية جديدة في دولة سوريا وذلك شمن سلسة عـدوانها الجوي وانتهاكها للسيادة السورية، والأراضي السورية رغم الإدانات السورية والعربية والدولية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الضربات الجوية العنيفة التي وجهتها إسرائـ ـيل لدولة سوريا، وتفاصيل الخسائر المادية والبشرية.

تفاصيل استهداف إسرائـ ـيل مطار تدمر العسـ ـكري في سوريا

ومن جانبه، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طائرات حربية إسرائـ ـيلية نفذت غـ ـارات جوية استهدفت مطار تدمر العسـ ـكري الواقع في ريف حمص الشرقي وسط سوريا، في إطار تصعيد جديد للهـ ـجمات الإسرائـ ـيلية على الأراضي السورية.

سوريا

وأوضحت المرصد السوري أن الغارات استهدفت مواقع عسـ ـكرية تستخدمها قوات النظام السوري ومجموعات موالية لإيران في دولة سوريا وسط معلومات عن وقوع خسائر بشرية ومادية.

وأفاد المرصد أن الانفـ ـجارات هزّت المنطقة عقب تنفيذ الضـ ـربات، مرجحًا أن الغارات الإسرائــ يلية استهدفت مستودعات أسلحة وذخيرة، يُعتقد أنها تابعة لفصائل موالية لإيران تتمركز في المطار وفي محيطه.

أبرز المواقع التي استهدفتها إسرائـ ـيل في سوريا

وفي السياق ذاته، أفادت قناة "الإخبارية" السورية بأن القوات الإسرائـ ـيلية شنت غـارات جوية استهدفت مطار تدمر العسكري شرق حمص في سوريا.

من جهتها، ذكرت الصفحة الرسمية لـ"إدارة العمليات العسكرية" في سوريا أن الهجمات الإسرائـ ـيلية استهدفت منطقة البساتين والمطار العسكري ومحطة استراحة في محيط مدينة تدمر.

وأفادت الصفحة الرسمية لـ"إدارة العمليات العسكرية" في سوريا بأن غارة أخرى استهدفت مطار T4 شرق حمص.

الجيش الإسرائـ ـيلي يعلن استهداف قواعد عسكرية في سوريا

وفي نفس الصدد، أعلن الجيش الإسرائـ ـيلي استهداف قدرات استراتيجية عسكرية في منطقة قاعدتي تدمر و T4 في سوريا.

وقال الجيش الإسرائـ ـيلي في بيان إن العملية العسكرية في سوريا تأتي في إطار الجهود المستمرة لإزالة أي تهـ ـديد يُشكل على مواطني دولة إسرائـ ـيل.

وتأتي هذه الغـ ـارات بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو منذ أسابيع طالب من خلالها بـ نزع السلاح الكامل من جنوب سوريا.

سوريا

تأتي هذه الضربة ضمن سلسلة من الهجمات الجوية التي تنفذها إسرائـ ـيل بشكل متكرر على سوريا منذ اندلاع الأزمة في عام 2011، حيث تركز ضرباتها على مواقع يُعتقد أنها تُستخدم لنقل الأسـ ـلحة من إيران إلى حزب الله اللبناني أو لتعزيز النفوذ الإيراني في سوريا.

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