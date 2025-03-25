تفاصيل العملية العسـ ـكرية التي ارتكبها الاحتـ ـلال في مدينة قلقيلية

علق جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي وجهازي الشرطة والاستخبارات الداخلية "الشاباك" علي العملية العسـ ـكرية التي وقعت في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما كشفه جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي عن العملية العسـ ـكرية التي وقعت في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

الاحتـ ـلال يعلق علي العملية العسـ ـكرية التي وقعت في مدينة قلقيلية

أصدر جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي وجهازي الشرطة الشرطة والاستخبارات الداخلية "الشاباك"، بيانًا مشتركًا، اليوم الثلاثاء، قالوا فيه إنه تم تنفيذ عملية عسـ ـكرية في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، مساء أمس الاثنين، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين.

الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي

وقال جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي إن العملية استهدفت إفشال مخطط لتنفيذ هـ ـجوم وشيك، مشيرةً إلى أن الشهيد أطلق النـ ـار على القوات التي اقتحمت المنطقة، فرد الجنود بإط ـلاق النـ ـار عليه، مما أدى إلى استشهاده وإصابة فلسطينيين آخرين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن العملية العسـ ـكرية التي وقعت في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية تمت بناءً على معلومات استخبارية من "الشاباك"، وأن قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي عثرت على سـ ـلاح محلي الصنع من نوع "كارلو" في المكان.

حماس تفضح جـ ـرائم الاحتـ ـلال في قطاع غـ ـزة

ومن ناحية أخري، أكدت حركة حماس أن قوات قوات الاحتـ ـلال الصـ ـهيوني تواصل ارتكاب جـ ـرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بالتزامن مع المـ ـجازر المـ ـروعة التي تستهدف الفلسطينين في قطاع غـ ـزة، واستمرار جـ ـرائم الإبـ ـادة الجماعية بحق المدنيين الأبرياء.

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وذكرت حركة حماس في بيان لها أن آخر فصول هذا الإجـ ـرام فجر اليوم في مخيم العين غرب محافظة نابلس.

حماس تدعو الفلسطينيين إلى تصعيد النفير العام

وأضافت حركة حماس: "نزف إلى العلياء شهيدنا البطل عدي القاطوني، وندعو جماهير شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المـ ـحتل إلى تصعيد النفير العام، ومواصلة الانتفاض في وجه الاحتـ ـلال ومستوطنيه، نصرةً لأهلنا في قطاع غـ ـزة وردًا على العـ ـدوان المستمر على مخيمات الضفة الغربية.

حماس

حماس تدعو إلى مواصلة مواجهة الاحتـ ـلال بكل الوسائل المتاحة

واختمت حركة حماس البيان قائلة: "نهيب بشبابنا الثائر أن يواصلوا المواجهة بكل الوسائل المتاحة، تأكيدًا على رسالة القوة والصمود، فشعبنا لن يركع أمام إجـ ـرام الاحتـ ـلال، بل ستُضاعف هذه الجـ ـرائم إصرار شعبنا، وستكون وقودًا إضافيًا لاتساع رقعة النار التي ستُحرق المحـ ـتل المـ ـجرم.

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