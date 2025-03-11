قرار الاحتـ ـلال بقطع الكهرباء عن غـ ـزة يشعل الغضب الفلسطيني

علقت وزارة الخارجية الفلسطينية علي قرار إسرائـ ـيل بقطع الكهرباء عن قطاع غـ ـزة لاستكمال حـ ـرب الإبـ ـادة الجماعية التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني، وإجبار سكان غـ ـزة علي التهجير.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبزر ما جاء في بيان وزارة الخارجية الفلسطينية للتعليق علي قرار إسرائـ ـيل بقطع الكهرباء عن قطاع غـ ـزة.

ماذا قالت وزارة الخارجية الفلسطينية عن قرار إسرائـ ـيل بقطع الكهرباء عن غـ ـزة؟

ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار إسرائـ ـيل بقطع التيار الكهربائي عن قطاع غـ ـزة.

قطاع غـ ـزة

وزارة الخارجية الفلسطينية: قرار إسرائـ ـيل يعزز حـ ـرب الإبـ ـادة والتهجير

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن قرار إسرائـ ـيل بقطع التيار الكهربائي عن قطاع غـ ـزة يعد تعزيزًا لحـ ـرب الإبـ ـادة والتهجير وللكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غـ ـزة على مختلف الأصعدة، لا سيما في ظل استمرار الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي في منع وصول المساعدات الإنسانية لأكثر من 2 مليون فلسطيني يعانون من أسوأ أشكال التطهير العرقي.

وزارة الخارجية الفلسطينية تدين جـ ـرائم الاحتـ ـلال في الضفة الغربية

كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجـ ـرائم التي يرتكبها الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي ضد الشعب الفلسطيني في شمال الضفة الغربية المحتلة، وخاصة في مدن ومخيمات محافظتي جنين وطولكرم، بما في ذلك جـ ـرائم التـ ـدمير الممنهج، والتهجير، والضم.

وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن ازدواجية المعايير الدولية وعدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة والأوامر التحفظية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، يشجع الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي على تصعيد إجراءاته غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني.

وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وإيصال المساعدات الإنسانية لهم، وإلزام الحكومة الإسرائـ ـيلية بالوفاء بالتزاماتها كقوة احتـ ـلال تجاه الشعب الفلسطيني.

أحد الوزراء الإسرائـ ـيليين يقترح قطاع المياه والكهرباء عن غـ ـزة

ومن ناحية أخري، قال أحد كبار الوزراء الإسرائـ ـيليين في تصريحات صحفية لـ القناة 12 الإسرائـ ـيلية: "إن تدفق المياه والكهرباء إلى قطاع غـ ـزة يجب أن يتوقف الآن، لا ينبغي لـ إسرائـ ـيل أن تقدم أي هدايا مجانية لـ حركة حماس في ظل المماطلة المستمرة في إطلاق سراح الرهائن".

الحكومة الإسرائـ ـيلية تصدر تعليمات لـ الجيش الإسرائـ ـيلي للاستعداد للقـ ـتال في غـ ـزة

كشفت وسائل إعلام عبرية عن إصدار الحكومة الإسرائـ ـيلية تعليمات لـ الجيش الإسرائيلي بالإستعداد للعودة للقتال في غـ ـزة.

ومن جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائـ ـيلية بأن الحكومة الإسرائـ ـيلية أصدرت تعليمات لـ الجيش الإسرائـ ـيلي بالإستعداد للعودة الفورية للقـ ـتال في قطاع غـ ـزة.

قطاع غـ ـزة

إسرائـ ـيل ستمنح مزيدًا من الوقت للوسطاء لتسوية النـ ـزاع

وأكدت مصادر أن إسرائـ ـيل ستمنح مزيدًا من الوقت للوسطاء، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، حيث يتم تقديم مقترحات لتسوية النـ ـزاع عبر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

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