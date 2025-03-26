كيفية إزالة رائحة العرق تحت الإبطين نهائيًا بوصفات طبيعية مجربة

إزالة رائحة العرق.. هناك العديد من الأفراد الذين يعانون من رائحة تعرق كريهة وخاصة رائحة تحت الإبطين، فقد تساءل العديد من الأشخاص حول كيفية إزالة تلك رائحة التعرق تحت الإبطين من خلال مكونات سهلة وبسيط.\

إزالة رائحة العرق تحت الإبطين

ويقدم الموجز، خلال السطور التالية، كافة المعلومات الخاصة حول طريقة لـ إزالة رائحة العرق تحت الإبطين وصفة مجربة.

طريقة لإزالة رائحة العرق تحت الإبطين

وتأتي أفضل الوصفات إزالة رائحة العرق الكريهة من حيث المكونات وطريقة التحضير على النحو التالي:

خلطة عصير الليمون وماء الورد

وصفة عصير الليمون وماء الورد من أحد أشهر الوصفات الخاصة بإزالة روائح العرق الكريهة، وتأتي خطواتها كالتالي:

المكونات

عصير حبة ليمون.

نصف كوب صغير يحتوي على الملح الخشن.

ملعقة كبيرة تحتوي على ماء الورد.

وعاء.

طريقة التحضير

يجب أن يتم وضع كافة تلك المكونات في الوعاء الذي قمت بإحضاره.

لابد أن يتم خلط جميع المكونات المذكورة جيدًا.

يجب أن نأخذ هذا الخليط ونقوم باستخدامه في فرك منطقة تحت الإبطين.

لابد أن نترك الخليط تحت الإبطين لمدة حوالي عشر دقائق.

يجب أن يتم غسل الوجه باستخدام الماء البارد والصابون.

إزالة رائحة العرق تحت الإبطين

خلطة الكركم والفازلين

هناك العديد من الخلطات التي يمكنك استخدامها في التخلص من رائحة العرق الموجودة تحت الإبطين، من خلال التالي:

المكونات

ملعقتان يحتويان على الكركم.

كوب صغير.

ملعقتان يحتويان على الفازلين.

طريقة التحضير

نأتي بكوب صغير ثم نقوم بوضع المكونات من ملاعق الكركم والفازلين في الكوب.

يجب أن نقوم بتقليب كافة تلك المكونات.

لابد أن يتم دهن هذا الخليط بعد تقليبه تحت الإبطين.

يتم ترك الخليط تحت الإبطين لمدة حوالي نصف ساعة.

يجب أن يتم غسل تحت الإبطين بالماء جيدًا.

يمكنك أن تقوم بتكرار تلك العملية يوميًا.

إزالة رائحة العرق تحت الإبطين

وصفة الزيوت الطبيعية

يوجد الكثير من الزيوت الطبيعية التي يمكنك أن تقوم بخلطهم واستعمالهم في إزالة رائحة العرق، وتأتي المكونات وطريقة التحضير الخاصة بتلك الوصفة من خلال النقاط التالية:

المكونات

ملعقة تحتوي على الماء.

ربع ملعقة تحتوي على زيت الزّيتون.

ربع ملعقة تحتوي على زيت الجوجوبا.

ربع ملعقة تحتوي على زيت جنين القمح.

طريقة التحضير

لابد أن نقوم بوضع كافة المكونات السابقة معًا في زجاجة واحدة.

لابد أن نترك الخليط حتى تتجانس كافة المكونات مع بعضها البعض.

نضع يوميًا من هذا الخليط.

يجب أن نترك الخليط مدة حوالي 15 دقيقة.

لابد من غسل المنطقة بعد ذلك بالماء والصابون.

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