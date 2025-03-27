صحيفة ذا أتلانتيك الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن فضيحة " سيجنال"

نشرت مجلة "ذا أتلانتيك" تفاصيل المحادثات السرية الأمريكية المتعلقة بخطط هجوم عسكري ضد جماعة الحوثي في اليمن، المعروفة بفضيحة سيجنال المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

المسؤلون يعتبرونها ليست معلومات سرية بل مداولات بين كبار القادة

و أوضحت المجلة أن المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن الرسائل التي تم الوصول إليها لم تتضمن معلومات سرية، لكنها تضمنت مداولات داخلية وخاصة بين كبار الموظفين لم يكن يجب أن تنشر.

و أضافت "ذا أتلانتيك" إن جزءً من المناقشات في "سيغنال" كان يدور حول توقيت وسبب الهجمات ضد الحوثيين.

وتضيف إنه في الساعة 11:44 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، نشر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في المجموعة رسالة بعنوان "تحديث الفريق"، ليعلن بداية تحرك القوات الأمريكية بشكل واضح، قائلا: "الوقت الآن (11:44 بتوقيت شرق الولايات المتحدة): الطقس ملائم تم التأكد مع القيادة المركزية الأمريكية أننا جاهزون لإطلاق المهمة".



وتابع هيجسيث التفاصيل بشكل دقيق: "13:45، بدء هجوم طائرات F-18، حيث سيكون الهدف في موقعه المعرف، مما يستدعي الهجوم في الوقت المحدد، بالإضافة إلى إطلاق طائرات الدرون MQ-9".

رسالة من رقم مجهول

وأضاف هيجسيث في رسائله: "الساعة 14:10، إطلاق المزيد من طائرات F-18 (الحزمة الثانية من الهجوم)" و"14:15: طائرات الدرون تضرب الهدف".



و أكد في وقت لاحق: "15:36، بدء الهجوم الثاني بواسطة F-18، بالإضافة إلى إطلاق أولى صواريخ توماهوك البحرية".

واختتم قائلا: "نحن حاليا نظيفون من حيث الأمن العملياتي".

كما وردت في وقت لاحق رسائل، من نائب الرئيس جي دي فانس رسالة نصية إلى المجموعة قائلا: "سأصلي من أجل النصر".

فيما أرسل مستشار الأمن القومي مايك والتز نصا في مساء اليوم ذاته يحتوي على تفاصيل حية عن الهجوم على ما يبدو في صنعاء، حيث قال: "المبنى انهار. عمل رائع".



ليرد هيجسيث وفي وقت لاحق من اليوم،: "عمل رائع للجميع المزيد من الهجمات مستمرة لساعات الليلة، وسأقدم تقريراً أولياً كاملاً غداً ولكن في الوقت المحدد".

وكشفت الصحيفة أن الرسالة على تطبيق "سيجنال" تكشف عن إرسال نص من وزير الدفاع الأمريكي إلى مجموعة تضم رقم هاتف غير معروف، قبل 31 دقيقة من انطلاق أولى الطائرات الحربية.



و أضافت أنه "إذا كانت هذه الرسالة قد وصلت إلى شخص معاد للمصالح الأمريكية أو حتى شخص غير حذر وكان لديه وصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي".

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