موعد استئناف الدراسة بعد عيد الفطر 2025.. اعرف التفاصيل

موعد استئناف الدراسة بعد عيد الفطر 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد استئناف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2025.

الموجز يستعرض لكم عبر السطور التالية موعد استئناف الدراسة بعد عيد الفطر 2025.

موعد استئناف الدراسة بعد عيد الفطر 2025

وأصدر محمد عبداللطيف وزير التربية التعليم والتعليم الفني قرارًا بمنح الطلاب في جميع المدارس على مستوى الجمهورية إجازة رسمية من يوم السبت الموافق 29 مارس 2025 وحتى يوم الجمعة الموافق 4 إبريل 2025، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونص قرار وزارة التربية والتعليم على أن تكون إجازة المدارس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ممتدة من يوم السبت إلى يوم الجمعة الأسبوع المقبل، على أن تستأنف الدراسة يوم السبت الموافق 5 إبريل 2025.

ويشمل قرار موعد استئناف الدراسة بعد عيد الفطر 2025 جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية.

مواعيد إجازة عيد الفطر

وقد أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا رسميًا يحدد مواعيد إجازة عيد الفطر ، ويأتي موعد استئناف الدراسة بعد عيد الفطر 2025 لإتاحة الفرصة للطلاب والمعلمين للاحتفال بعيد الفطر المبارك والاستمتاع بأوقاتهم مع عائلاتهم.

و تم تحديد موعد استئناف الدراسة بعد عيد الفطر 2025 لضمان استكمال الخطة الدراسية وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي.

ومن توصيات للطلاب استغلال فترة الإجازة في الراحة والاسترخاء وتجديد النشاط، ومراجعة الدروس التي تم تناولها قبل الإجازة لضمان عدم نسيانها، والاستعداد لاستئناف الدراسة بجدية ونشاط، وتنظيم الوقت بين المذاكرة والترفيه لضمان تحقيق أفضل النتائج.

فيما يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، تفاصيل الجدول الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية، بدءًا من صفوف النقل والشهادة الإعدادية، مرورًا بـ الدبلومات الفنية والثانوية العامة، وصولًا إلى امتحانات الجامعات.

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