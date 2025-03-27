الطعن على حكم إلغاء إضافة العربى والتاريخ للمجموع المدارس الدولية 2025.. تفاصيل

إلغاء إضافة العربي والتاريخ للمجموع في المدارس الدولية 2025.. تقدمت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بـ إلغاء قرار وزير التربية والتعليم بشأن إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية.

يستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن إلغاء إضافة العربي والتاريخ للمجموع في المدارس الدولية 2025 حيث كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزاري.

واعتبرت النيابة محكمة القضاء الإداري أنه صدر بالمخالفة للقانون، إذ لم يُعرض على اللجان المتخصصة التابعة للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لمناقشته والموافقة عليه، وهو ما اعتبرته المحكمة تجاوزًا من الوزير لاختصاصات المجلس.

المدارس الدولية

حقيقة إلغاء إضافة العربي والتاريخ للمجموع

أكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولي، حيث فرض إلغاء إضافة العربي والتاريخ للمجموع في المدارس الدولية 2025، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ في الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.

نظام الدراسة في المدارس الدولية

وأضافت المحكمة أن قرار إلغاء إضافة العربي والتاريخ للمجموع في المدارس الدولية جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما ألحق ضررًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل في نظام دراستهم، ورأت المحكمة أن القرار ينطوي على إساءة في استعمال السلطة من قِبل الوزارة، لكونه غير متوافق مع القوانين المنظمة للعملية التعليمية في مصر.

المدارس الدولية

قواعد الدراسة والامتحانات

أقام الدعوى المحامي عمرو عبدالسلام، طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذي أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم في المدارس التي تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.

وتضمن القرار إلزام المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى إدراج مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في مناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي، إلا أن القرار أثار اعتراضات قانونية، ما دفع إلى الطعن عليه، وانتهى الأمر بصدور حكم قضائي بإلغائه، نظرًا لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.

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