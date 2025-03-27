مسلسل سيد الناس وكشف هوية قاتل أدهم الجارحي في الحلقة 28

تترقب الجماهير عرض الحلقة 28 من مسلسل "سيد الناس"، بطولة النجم عمرو سعد، والمشارك في السباق الرمضاني لعام 2025، حيث يتوقع أن تشهد الحلقة لحظة حاسمة بالكشف عن هوية القاتل الحقيقي لأدهم الجارحي. وشهدت الحلقة السابقة تطورًا مثيرًا عندما أفصحت ميادة الجباس (ملك أحمد زاهر) لوالدتها بأنها تعرف القاتل، مما زاد من حدة التشويق بين المشاهدين، ويرصد الموجز تفاصيل.

مفاجآت صادمة في الحلقة 27



في الحلقة السابقة، شهدت الأحداث مفاجآت عدة، أبرزها اكتشاف "الجارحي أبو العباس" (عمرو سعد) أن والدته الحقيقية هي "سناء"، وذلك بعدما استمع إلى حديث دار بين نجله "أسر" ووالدته، حيث واجهها بالحقيقة، لكنها رفضت الاعتراف. كما تواصلت التحقيقات في جريمة مقتل أدهم الجارحي، حيث زارت "سماح" (منة فضالي) ابنتها ميادة في قسم الشرطة، وهناك أفصحت لها ميادة عن معرفتها بهوية القاتل، مشترطة عدم إفشاء الأمر.

تصاعد الصراع بين الجارحي والجباس

شهدت الحلقات الأخيرة من المسلسل تصاعد الصراع بين الجارحي وأشقائه من جهة، والجباس (أحمد زاهر) من جهة أخرى، حيث نجح الأخير في الإيقاع بينهم بعد استغلاله لخيانة حسنين. كما اكتشف الجارحي أن الجباس يحتفظ بالذهب الذي سُرق، وقرر الجباس المساومة عليه مقابل الكشف عن مكان "فتحية"، الأمر الذي يزيد من حدة التوتر بين الطرفين.

نجوم العمل وصناع المسلسل



يشارك في بطولة مسلسل "سيد الناس" مجموعة من أبرز النجوم، بينهم عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد رزق، أحمد زاهر، أحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي. يواصل المسلسل تحقيق نجاح واسع، مستقطبًا اهتمام المشاهدين بسبب الحبكة القوية والتشويق المستمر في الأحداث.

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