مسلسل سيد الناس الحلقة 26.. "حسنين" يكشف تورط "فاروق" في سرقة الذهب

بدأت الحلقة 26 من مسلسل سيد الناس بمحاولة "سناء" سلوى عثمان إنكار ما قاله "آسر" مصطفى عماد أمام "الشيخ ربيع" محمد عبدالجواد بشأن كونها والدة "الجارحي" عمرو سعد، محاولة التهرب من أي اعتراف قد يورطها.

ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 26

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 26، اجتمع "الجارحي" مع إخوته "مجدي" أحمد فهيم، "عفيفي" أحمد رزق، و"علية" رنا رئيس ووالدتهم "اعتماد" إلهام شاهين، بحضور "حسنين" المسؤول عن حراسة الذهب، لكنه لا يكشف له أنهم إخوته، وطلب منه أن يحكي لهم ما حدث أثناء سرقة الذهب، وهنا تحدث المفاجأة، حيث يصرّح "حسنين" أشقاؤه هما المتورطان في السرقة، وتحت الضغط والتهديد، يخبرهم "حسنين" أن "فاروق" أحمد زاهر هو السارق الحقيقي، وقد خطط لإيقاع "الجارحي" في فخ اتهام أخويه.

قرر "الجارحي" استغلال تلك المعلومة لمصلحته، فأعطى فاروق الذهب الذي استولى عليه نظير معرفته بمكان اختباء "فتحية" إنجي المقدم.

حاولت "اعتماد" إقناع "سناء" بالحديث مع "الجارحي" لكي تقنعه ببيع الأملاك المرهونة وتسديد الديون لمشترٍ من طرفها، بهدف توزيع الإرث على أشقائه بشكل عادل.

مسلسل سيد الناس



صبت "سماح" غضبها على والدها، واتهمتها بالعجز والتخاذل عما حدث لعائلتهم، بداية من خسارة عمله، مرورًا بسيطرة "فاروق" على أملاكهم، وصولًا إلى تقاعسه عن الدفاع عن ابنته "ميادة"، لكنه واجهها بالحقيقة، مؤكدًا أنها السبب في كل ما حدث بعدما أفسدت علاقتهم مع "رشدي أبو العباس" خالد الصاوي بحقدها على "آمنة" ريم مصطفى نتيجة زواجها من "الجارحي"، وهذا أدى إلى خسائر متتالية.

حاول كل من "برهام" محمود السراج و"صديق" محمود قابيل التواصل مع "الجارحي" لاستكمال اتفاقهم بشأن الذهب، لكنه تجاهل اتصالاتهم، فقررا تصعيد الأمور لترهيبه والضغط عليه للحصول على المال.

مسلسل سيد الناس

حاولت "أم رباب" (بدرية طلبة) تهدئة "أبو طاهر" (ماجد المصري)، مطالبة إياه بالصبر على "الجارحي" لكي لا يخسر المال أو فرصة استعادة التماثيل الأثرية الأصلية، لكنه لا يدرك أن "أم رباب" قد سبقته بخطوة، حيث قامت باستبدال التماثيل بأخرى مزيفة، واختتمت تلك الحلقة بتوجه الجاري إلى منزل فتحية.

أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم. المسلسل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 30 حلقة.

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