دعاء آخر رمضان 2025.. "اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها"

دعاء آخر رمضان 2025.. يحرص المسلمون في مصر على اغتنام الساعات الأخيرة من شهر رمضان المبارك والإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله، قبل عيد الفطر 2025، حيث تُعد هذه الأيام فرصة عظيمة لنيل المغفرة والرحمة والعتق من النار، ويمثل دعاء آخر رمضان 2025 أحد الأدعية التي يستحب ترديدها خلال الليالي الأخيرة، طلبًا لرحمة الله وحسن الختام، راجين القبول والاستجابة.

ويستعرض الموجز خلال هذه السطور دعاء آخر رمضان 2025 على النحو الآتي:

فضل الدعاء في رمضان 2025

يُعد الدعاء في رمضان من العبادات التي يُحبها الله، فهو وسيلة للتقرب إليه والتعبير عن حاجات العبد، وقد وعد الله باستجابة دعوات الصائمين، حيث قال في كتابه الكريم:

"وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان" (البقرة: 186).

وفي الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل، تتضاعف فرص استجابة الدعاء، لا سيما في ليلة القدر التي قال عنها الله:

"ليلة القدر خير من ألف شهر" (القدر: 3).

دعاء آخر رمضان

أفضل دعاء آخر رمضان 2025

اللهم في آخر رمضان، يا قاضي الحاجات، يا من تجيب الدعوات، يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضعين الذليلين، اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا ورحمتنا وعتقت رقابنا من النار.

اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا آخرها، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم اجعلنا ممن وفقوا لقيام ليلة القدر، اللهم ارزقنا خيرها وبركتها وعفوها، واجعل لنا نصيبًا من رحمتك فيها.

اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد ﷺ، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تفرق بيننا وبين أحبابنا في الفردوس الأعلى.

اللهم يا مسخر القوي للضعيف، ومسخر الجن لسليمان، ومسخر النار لإبراهيم، سخّر لنا عبادك الطيبين، وحقق لنا ما نتمنى، وبارك لنا في أعمارنا، واختم لنا بخير.

أدعية مستحبة في نهاية رمضان

"اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا دعاءً إلا استجبته".

"اللهم اجعل آخر رمضان 2025 شاهدًا لنا لا علينا، وأعده علينا أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وإيمان".

"اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واكتب لنا القبول، واغفر لنا ولأحبابنا، وتقبل صيامنا وقيامنا".

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