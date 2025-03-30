موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة فريق مانشستر سيتي ضد بورنموث ، وذلك ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق مانشستر سيتي بقيادة النجم المصري عمر مرموش لتحقيق الفوز أمام نظيره فريق بورنموث للوصول لنصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد قمة مانشستر سيتي ضد بورنموث

مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره فريق بورنموث، التي تجمعهما ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد الموافق 30 مارس 2025.

مشاهدة ماتش مانشستر سيتي ضد بورنموث

يمكنك مشاهدة مباراة فريق مانشستر سيتي ضد بورنموث ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

تشكيل مانشستر سيتي ضد بورنموث

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق مانشستر سيتي ضد بورنموث مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى : إيديرسون مورايش.

خط الدفاع : نونيز، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، جوشوا جفارديول.

خط الوسط : نيكولاس جونزاليس، ماتيو كوفاسيتش، سافينهو.

خط الهجوم : جيرمي دوكو، إيرلينج هالاند، عمر مرموش.

مانشستر سيتي ضد بورنموث

موقف مان سيتي وبونموث بالدوري الإنجليزي

يرصد لكم موقع الموجز، ترتيب مانشستر سيتي وبورنموث بجدول الدوري الإنجليزي قبل مباراة اليوم بكأس الاتحاد الإنجليزي ويأتي كالآتي:

1- ليفربول 70 نقطة

2- أرسنال 55 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4 - تشيلسي 49 نقطة

5 - مانشستر سيتي 47 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 46 نقطة

8 - أستون فيلا 45 نقطة

9- بورنموث 44 نقطة

10 - فولهام 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة،

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

اقرأ أيضًا:

مدافع ريال مدريد يحسم الجدل حول رحيله في الميركاتو الصيفي

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 بقيادة حسام حسن ؟