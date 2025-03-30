موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإسبانية، مباراة برشلونة ضد جيرونا التي تجمع الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 63 نقطة ويأـي ريال مدريد في مركز الوصيف برصيد 63 نقطة، ويحتل جيرونا المركز الـ 13 برصيد 34 نقطة.

موعد قمة برشلونة ضد جيرونا

قمة برشلونة ضد جيرونا، المقررة مساء اليوم الأحد الموافق 30 مارس الجاري، تنطلق في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع بتوقيت السعودية.

مشاهدة ماتش برشلونة ضد جيرونا

يمكنك متابعة أحداث مباراة برشلونة ضد جيرونا، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

لامين يامال

تشكيل برشلونة المتوقع ضد جيرونا

من المنتظر أن يشهد تشكيل برشلونة المتوقع ضد نظيره فريق جيرونا الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، فيرنكي دي يونج، داني أولمو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، فيرمين لوبيز.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد جيرونا

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة فريق برشلونة ضد نظيره فريق جيرونا ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 63 نقطة.

2- ريال مدريد 63 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 57 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 52 نقطة.

5- فياريال 44 نقطة.

6- ريال بتيس 44 نقطة.

7- رايو فاليكانو 40 نقطة.

8- مايوركا 40 نقطة.

9- سلتا فيجو 39 نقطة.

10- ريال سوسيداد 38 نقطة.

11- إشبيلية 36 نقطة.

12- خيتافي 36 نقطة.

13- جيرونا 34 نقطة.

14- أوساسونا 33 نقطة.

15- إسبانيول 29 نقطة.

16- فالنسيا 28 نقطة.

17- ألافيس 27 نقطة.

18- ليجانيس 27 نقطة.

19- لاس بالماس 25 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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