بالأرقام.. الجيش الأوكراني يعلن خسائر روسيا منذ بداية الحـ ـرب

كشف الجيش الأوكراني عن حصيلة القـ ـتلي والجـ ـرحي العسـ ـكريين الروس منذ بداية الحـ ـرب على الأراضي الأوكرانية، والتي تسببت في إزهاق أرواح عدد كبير من المواطنين الروس والأوكرانيين علي حد سواء.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما كشفه الجيش الأوكراني عن حصيلة القـ ـتلي والجـ ـرحي العسـ ـكريين الروس منذ بداية الحـ ـرب مع أوكرانيا، وكذلك خسائر الجيش الروسي في المعدات والآلات

الجيش الأوكراني يكشف حصيلة قتـ ـلى وجـ ـرحى العسـ ـكريين الروس

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قـ ـتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحـ ـرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 918 ألفا و180 فردا، من بينهم 1410 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

الرئيس الأوكراني

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأربعاء.

الجيش الأوكراني يكشف خسائر روسيا منذ بداية الحـ ـرب

وبحسب بيان الجيش الأوكراني دمـ ـرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحـ ـرب 10515 دبابة، منها 10 دبابات أمس الثلاثاء، و21880 مركبة قـ ـتالية مدرعة، و25576 نظام مـ ـدفعية، و1347 من أنظمة راجمات الصـ ـواريخ متعددة الإطلاق، و1123 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف بيان الجيش الأوكراني أنه تم أيضا تدمـ ـير 370 طائرة حربية، و335 مروحية، و31505 طائرات مسيرة، و3123 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و42687 من المركبات وخزانات الوقود، و3787 من وحدات المعدات الخاصة.

حصيلة ضحايا هـ ـجوم الطائرات بدون طيار الأوكرانية علي روسيا

وتحاول القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي مهاجمة الحدود والمناطق الوسطى من روسيا باستخدام الطائرات بدون طيار.

وفي معظم الحالات تتعرض المناطق الحدودية في بيلجورود، كورسك، وبريانسك وشبه جزيرة القرم للهجوم بهذا النوع من الأسلحة.

وفي السياق ذاته، كتب حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، على قناته في تيلجرام، أنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة هـ ـجوم الطائرات بدون طيار الأوكرانية على المنطقة.

بوتين

وبدورها تعمل وسائط الدفاع الجوي الروسية بفعالية عالية خلال التصدي لهجمات العدو، وتقوم بإفشال غالبية هجماته.

روسيا: أوكرانيا هاجـ ـمت منشآت الطاقة الروسية مرتين خلال الساعات الماضية

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أوكرانيا هـ ـاجمت منشآت الطاقة الروسية مرتين خلال الساعات الماضية، مؤكدة على أن أوكرانيا استهدفت محطة فرعية ومنشأة للطاقة في منطقة كورسك مما أدى إلى انقطاع إمدادات الطاقة.

كما أفادت الدفاع الروسية، أن أوكرانيا تواصل استهداف محطات الطاقة الروسية رغم تصريحات زيلينسكي بشأن الاتفاق.

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