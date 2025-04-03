مواعيد القطارات اليوم.. تشهد حركة القطارات في مصر، اليوم الخميس 3 أبريل 2025، انتظامًا ملحوظًا بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث زادت معدلات البحث عن مواعيد القطارات المكيفة والروسية التي تربط مختلف المحافظات من الوجهين القبلي والبحري.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية مواعيد القطارات اليوم الخميس 3 أبريل 2025 من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس.

مواعيد القطارات اليوم على خط "القاهرة - الإسكندرية"

05:00 صباحًا: قطار رقم 119 تهوية.

06:00 صباحًا: قطار رقم 903 مكيف.

06:20 صباحًا: قطار رقم 7 تهوية.

06:45 صباحًا: قطار رقم 1205 "تحيا مصر".

07:00 صباحًا: قطار رقم 1131 ثالثة مكيفة.

08:00 صباحًا: قطار رقم 2025 "تالجو".

09:00 صباحًا: قطار رقم 905 VIP مباشر.

10:00 صباحًا: قطار رقم 911 مكيف.

12:00 ظهرًا: قطار رقم 913 مكيف.

15:00 عصرًا: قطار رقم 917 VIP مباشر.

18:00 مساءً: قطار رقم 921 مكيف.

20:30 مساءً: قطار رقم 31 مكيف.

مواعيد القطارات اليوم على خط "الإسكندرية - القاهرة":

05:10 صباحًا: قطار رقم 8 روسي تهوية.

06:00 صباحًا: قطار رقم 902 مكيف.

07:00 صباحًا: قطار رقم 906 مكيف مباشر.

11:30 صباحًا: قطار رقم 912 مكيف.

13:00 ظهرًا: قطار رقم 914 مكيف.

15:30 عصرًا: قطار رقم 922 مكيف.

19:00 مساءً: قطار رقم 928 مكيف.

20:10 مساءً: قطار رقم 930 مكيف.

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات اليوم على خط "القاهرة - أسوان":

00 :20 صباحًا: قطار رقم 1902 مكيف.

:20 صباحًا: قطار رقم 1902 مكيف. 06:30 صباحًا: قطار رقم 978 ثالثة مكيفة القاهرة - أسيوط.

08:00 صباحًا: قطار رقم 98 VIP.

12:00 ظهرًا: قطار رقم 982 VIP.

14:20 ظهرًا: قطار رقم 162 تهوية القاهرة - الأقصر.

17:15 عصرًا: قطار رقم 2006 مكيف.

19:10 مساءً: قطار رقم 988 ثالثة مكيفة.

21:00 مساءً: قطار رقم 2014 VIP.

22:10 مساءً: قطار رقم 90 "تحيا مصر".

توفر هذه القطارات خيارات متعددة للمسافرين بين الوجه البحري والقبلي، حيث يمكنهم الاختيار بين القطارات العادية والمكيفة وقطارات VIP، ما يضمن راحة المسافرين وتحقيق أعلى مستويات الأمان والانضباط في مواعيد الرحلات.

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

كما تتيح هيئة السكك الحديد إمكانية حجز القطارات ومعرفة اسعارها من خلال الموقع الرسمي للسكك الحديدية، حيث يمكنك الدخول عليه بسهولة بالضغط هنــــــــــا،

يُذكر أن هيئة السكة الحديد تقدم هذه المواعيد لتلبية احتياجات المسافرين وتسهيل حركة التنقل بين القاهرة والإسكندرية.

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