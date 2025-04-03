تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2025.. برامج مذهلة بجودة فائقة بين يديك

تُعد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي واحدة من أكثر القنوات الوثائقية شهرة في العالم العربي، حيث تقدم محتوى غنيًا يجمع بين الاستكشاف، والمعرفة، والعلوم، والطبيعة، والحياة البرية ولأن العديد من المشاهدين يبحثون عن الترددات الجديدة لضبط القناة والاستمتاع ببرامجها الشيقة، يقدم الموجز لكم أحدث الترددات المحدثة لعام 2025 على القمر الصناعي نايل سات بجودتي SD وHD.



التردد القياسي لاستقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك بجودة SD

لمحبي القناة الذين يرغبون في متابعتها بجودة قياسية (SD)، يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

• التردد: 11526

• الاستقطاب: أفقي (H)

• معدل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6

هذا التردد يتيح استقبال القناة بجودة مستقرة وصورة واضحة، ما يضمن مشاهدة ممتعة لبرامجها المتميزة دون انقطاع.

قناة ناشيونال جيوغرافيك

التردد عالي الدقة لمشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك بجودة HD

أما إذا كنت من عشاق التفاصيل الدقيقة والجودة العالية، فإن القناة توفر أيضًا ترددًا للبث بتقنية HD التي تضمن صورة أكثر وضوحًا ودقة أعلى في الألوان، ويمكن ضبطها عبر التردد التالي:

• التردد: 11411

• الاستقطاب: أفقي (H)

• معدل الترميز: 30000

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4

نصائح لضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك بنجاح

لتجنب أي مشاكل أثناء استقبال القناة، يُفضل التأكد من إدخال الترددات بشكل صحيح، والقيام بعملية البحث التلقائي أو اليدوي حسب نوع جهاز الاستقبال لديك.

في حال وجود أي مشاكل في الاستقبال، يمكن إعادة ضبط جهاز الاستقبال أو البحث عن تحديثات جديدة للترددات من خلال الموقع الرسمي للقناة أو مزود الخدمة الفضائية الخاص بك.

قناة ناشيونال جيوغرافيك

أهمية متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك

ما يميز القناة هو تقديمها لمحتوى متنوع ومثير يلائم جميع الفئات العمرية، حيث تأخذ المشاهدين في رحلات استكشافية مذهلة، وتعرض قصصًا حقيقية عن الطبيعة، والتاريخ، والثقافات المختلفة، بفضل جودتها العالية وتنوع برامجها، تظل القناة خيارًا رائعًا لعشاق الوثائقيات في العالم العربي.



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