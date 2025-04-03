عاجل.. مصر تدين الانتـ ـهاكات الإسرائـ ـيلية علي سوريا وغـ ـزة

علقت جمهورية مصر العربية علي الانتـ ـهاكات الإسرائـ ـيلية المتكررة علي الأرضي السورية، كما أدانت الاعتـ ـداء الإسرائـ ـيلي على عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا شمال قطاع غـ ـزة.

وينشر “الموجز” تفاصيل إدانة مصر لـ الانتـ ـهاكات الإسرائـ ـيلية علي سوريا، وكذلك العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي علي عيادة وكالة الأونروا في قطاع غـ ـزة.

مصر تعلق علي الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية علي سوريا

أعربت مصر عن إدانتها الشديدة لـ الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية الأخيرة التي استهدفت عدة مواقع داخل الأراضي السورية، معتبرةً ذلك انتـ ـهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتعـ ـديًا سافرًا على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، خاصة في ظل الأوضاع الداخلية الصعبة التي تمر بها الدولة الشقيقة.

سوريا

وأكدت مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الانتـ ـهاكات الإسرائـ ـيلية المتكررة، مشددة على أهمية إلزام إسرائـ ـيل بإنهاء احتـ ـلالها للأراضي السورية، والالتزام باتفاقية فض الاشتـ ـباك لعام 1974، باعتبارها إطارًا قانونيًا ملزمًا.

مصر تدين الاعتـ ـداء الإسرائـ ـيلي على عيادة وكالة الأونروا في غـ ـزة

كما أدانت مصر بأشد العبارات الاعتـ ـداء الإسرائـ ـيلي على عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا شمال قطاع غـ ـزة، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

ووصفت مصر هذا الاستهداف بأنه خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويعكس استمرار إسرائـ ـيل في نهجها العـ ـدواني دون أي رادع دولي.

مصر ترفض استهداف المنشآت الإنسانية والطبية

وأكدت مصر رفضها القاطع لاستهداف المنشآت الإنسانية والطبية والأطقم التابعة للوكالات والمنظمات الأممية، معتبرةً ذلك دليلًا واضحًا على عدم اكتراث إسرائـ ـيل بالقانون الدولي، وإصرارها على مواصلة انتـ ـهاكاتها وسط صمت دولي مخزٍ.

مصر تطالب بموقف حازم للحد من التجاوزات الإسرائـ ـيلية

في هذا السياق، دعت مصر الأطراف الدولية الفاعلة إلى التخلي عن ازدواجية المعايير، واتخاذ مواقف حازمة من شأنها وضع حد للتجاوزات الإسرائـ ـيلية، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان احترام القانون الدولي والمواثيق الأممية.

قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي تقتـ ـحم عيادة وكالة الأونروا

واستهدفت قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي عيادة وكالة الأونروا وسط مخيم جباليا، ويأتي هذا القصـ ـف في سياق التصعيد العسكري المستمر، حيث تتعرض المناطق الشرقية للبلدة لهـ ـجمات متكررة تستهدف البنية التحتية الزراعية وتعيق حياة السكان المحليين الذين يعتمدون على هذه الأراضي كمصدر رئيسي للرزق.

قطاع غـ ـزة

حماس تعلق علي المـ ـجزرة التي ارتكبتها إسرائـ ـيل في عيادة وكالة الأونروا

ومن جانبها، أكدت حركة حماس إن المـ ـجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتـ ـلال الصهيوني بقصـ ـف عيادة وكالة الأونروا في جباليا، وأدّت لاستشهاد خمسة عشر من النازحين فيها، معظمهم من الأطفال والنساء؛ تُشكِّل إمعاناً في جـ ـريمة الإبـ ـادة التي تُرتَكب في قطاع غـ ـزة، وترجمة لاستهتار حكومة نتنياهو الفاشية بكل القوانين والأعراف الإنسانية.

اقرأ أيضًا

وزير الخارجية يستعرض دور مصر لوقف الاعتـ ـداءات الإسرائـ ـيلية في غـ ـزة

عاجل..إسرائـ ـيل تستهدف عيادة وكالة الأونروا في غـ ــزة وحصيلة قاسية للضحايا