خالد سرحان: الزواج المتأخر أكثر نضجًا من المبكر

خلال استضافته في برنامج "سابع سما"، كشف الفنان خالد سرحان عن بعض الجوانب الشخصية في حياته، متحدثًا بصراحة عن الأخطاء التي ارتكبها في الماضي وكيف أثرت عليه، وأوضح أن التدخين هو أكبر خطأ يندم عليه، وأنه يسعى حاليًا للإقلاع عنه تدريجيًا باستخدام "الأيكوس" كخطوة أولى، ويرصد الموجز تفاصيل الحوار.

خالد سرحان.. النضج بعد الأربعين

يؤمن خالد سرحان بأن النضج الحقيقي يأتي مع التقدم في العمر، خاصة بعد سن الأربعين، حيث يتغير منظور الإنسان للحياة ويدرك أخطاء الماضي. وأشار إلى أن الإنسان في العشرينيات يكون مندفعًا، ولكن بعد الأربعين يصبح أكثر هدوءًا وإدراكًا لحقيقة الأمور.

وقال: "بعد الأربعين، تصبح شخصًا مختلفًا تمامًا، ففي العشرينيات تهتم بكلام الآخرين، ولكنك تدرك لاحقًا أن كل ما كنت تفعله كان مجرد اندفاع، ولا أحد كان يلاحظك بالفعل".

خالد سرحان: الزواج المتأخر قرار أفضل

أكد خالد سرحان أنه لا يندم على الزواج المتأخر، بل يعتبره خيارًا أفضل من الزواج المبكر الذي يراه متعبًا وقال: "أنا تزوجت متأخرًا، لكنني لست نادمًا على ذلك، فالأشخاص الذين تزوجوا في سن صغيرة واجهوا الكثير من المتاعب، بينما من تزوجوا في سن متأخرة كانوا أكثر فهمًا للحياة".

رؤية بسيطة للحياة

أوضح خالد سرحان أن لديه قناعة برزق الله وأنه يفضل العيش بأسلوب بسيط بعيدًا عن التعقيدات. كما أشار إلى أن قرار الزواج لم يكن سهلًا بالنسبة له، لكنه اختاره في النهاية بناءً على فهمه للحياة.

مسيرته الفنية واختياراته

تحدث خالد سرحان أيضًا عن مسيرته الفنية، مشيرًا إلى أن تقديمه لدور الشر في مسلسل "العائلة والناس" كان من أفضل القرارات التي اتخذها في حياته المهنية. وأكد أنه لا يسعى إلى الشهرة بحد ذاتها، بل يهتم بتقديم أعمال فنية ذات قيمة وجودة عالية.

تعكس تصريحات خالد سرحان رؤية ناضجة للحياة، حيث يؤكد أن الإنسان قادر على التعلم من أخطائه والنضج مع مرور الزمن، وأن اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، مثل الزواج، قد يكون أكثر حكمة من التسرع في اتخاذها.

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