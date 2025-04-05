مواعيد القطارات اليوم.. في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم خدماتها للمسافرين بكفاءة وانتظام، أعلنت الهيئة جدول تشغيل قطارات خط «القاهرة - أسوان» والعكس، اليوم السبت الموافق 5 أبريل 2025، شاملاً القطارات المكيفة والقطارات الروسية وقطارات النوم وقطارات VIP.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتسهيل تنقل المواطنين بين محافظات الجمهورية، وخاصة المتجهين إلى صعيد مصر، مع ضمان توفير مقاعد كافية وتنوع في درجات الراحة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية مواعيد القطارات اليوم السبت 5 ابريل 2025 على خط «القاهرة - أسوان» والعكس.

مواعيد القطارات اليوم من القاهرة إلى أسوان

قطار 1902 (مكيف): 00:20 صباحًا

قطار 978 (مكيف - القاهرة/أسيوط): 06:30 صباحًا

قطار 980 (مكيف): 08:00 صباحًا

قطار 2010 (مكيف): 10:00 صباحًا

قطار 982 (مكيف): 12:00 ظهرًا

قطار 970 (مكيف - بورسعيد/سوهاج): 14:00 ظهرًا

قطار 990 (مكيف - القاهرة/سوهاج): 16:00 عصرًا

قطار 2006 (مكيف): 17:15 عصرًا

قطار 2012 (مكيف): 17:30 عصرًا

قطار 872 (مكيف - القاهرة/أسيوط): 17:45 عصرًا

قطار 988 (مكيف): 19:00 مساءً

قطار 2014 (مكيف): 21:00 مساءً

قطار 976 (مكيف): 21:30 مساءً

قطار 996 (مكيف): 22:00 مساءً

قطار 890 (مكيف - القاهرة/سوهاج): 23:30 مساءً

قطار 974 (روسي - القاهرة/الأقصر): 05:30 صباحًا

قطار 1006 (روسي - القاهرة/سوهاج): 06:00 صباحًا

قطار 80 (روسي): 08:30 صباحًا

قطار 1004 (روسي): 09:30 صباحًا

قطار 160 (روسي - القاهرة/الأقصر): 12:15 ظهرًا

قطار 972 (روسي - القاهرة/أسيوط): 14:20 ظهرًا

قطار 188 (روسي): 18:00 مساءً

قطار 1014 (روسي): 18:50 مساءً

قطار 1012 (روسي): 20:20 مساءً

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات اليوم من أسوان إلى القاهرة:

قطار 3025 (ثالثة مكيفة): 04:10 صباحًا

قطار 2011 (مكيف): 05:15 صباحًا

قطار 981 (مكيف): 05:30 صباحًا

قطار 983 (مكيف): 07:30 صباحًا

قطار 2013 (مكيف): 14:30 ظهرًا

قطار 2007 (مكيف): 15:15 عصرًا

قطار 2015 (مكيف): 16:00 مساءً

قطار 1903 (مكيف): 17:00 مساءً

قطار 997 (مكيف): 20:45 مساءً

قطار 989 (مكيف): 23:00 مساءً

قطار 987 (مكيف - الأقصر/القاهرة): 04:50 صباحًا

قطار 977 (مكيف - الأقصر/القاهرة): 19:25 مساءً

قطار 971 (مكيف - سوهاج/القاهرة): 05:20 صباحًا

قطار 991 (مكيف - سوهاج/القاهرة): 06:30 صباحًا

قطار 891 (مكيف - سوهاج/القاهرة): 11:00 ظهرًا

قطار 871 (مكيف - أسيوط/القاهرة): 03:20 صباحًا

قطار 979 (مكيف - أسيوط/القاهرة): 15:00 ظهرًا

قطار 81 (روسي): 04:30 صباحًا

قطار 1013 (روسي): 13:50 ظهرًا

قطار 1015 (روسي): 17:30 عصرًا

قطار 187 (روسي): 18:30 مساءً

قطار 1011 (روسي): 23:20 مساءً

قطار 833 (روسي): 00:10 مساءً

قطار 975 (روسي - الأقصر/القاهرة): 08:00 صباحًا

قطار 1007 (روسي - سوهاج/القاهرة): 19:35 مساءً

قطار 973 (روسي - أسيوط/القاهرة): 14:20 ظهرًا

قطار 165 (روسي - أسيوط/القاهرة): 06:00 صباحًا

قطار 1010 (روسي): 00:05 مساءً

وللاطلاع على مواعيد باقي الخطوط، تتيح الهيئة معلوماتها بشكل دوري عبر منصاتها الرسمية الإلكترونية.

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

كما تتيح هيئة السكك الحديد إمكانية حجز القطارات ومعرفة اسعارها من خلال الموقع الرسمي للسكك الحديدية، حيث يمكنك الدخول عليه بسهولة بالضغط هنــــــــــا،

يُذكر أن هيئة السكة الحديد تقدم هذه المواعيد لتلبية احتياجات المسافرين وتسهيل حركة التنقل بين القاهرة والإسكندرية.

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