أطعمة تعزز صحة الفم.. لا تقتصر العناية بصحة الفم على تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط فحسب، بل يشكل النظام الغذائي عنصرًا حاسمًا في الحفاظ على قوة الأسنان وسلامة اللثة والوقاية من التسوس والالتهابات.

وفي هذا السياق، يستعرض لكم موقع "الموجز" 8 أطعمة تعزز صحة الفم وتحمي من أمراض اللثة والتسوس.

1. منتجات الألبان: درع طبيعي لمينا الأسنان

الحليب والجبن والزبادي مصادر غنية بالكالسيوم والفوسفور والكازين، مما يعزز من صلابة مينا الأسنان، الجبن يحفز إنتاج اللعاب، في حين يسهم الزبادي، بفضل محتواه من البروبيوتيك، في موازنة البكتيريا داخل الفم وتقليل فرص الإصابة بالتهابات اللثة.

2. الفواكه والخضروات المقرمشة: فرشاة طبيعية للتنظيف

تفاح، جزر، وكرفس... جميعها تساعد في تنظيف الأسنان ميكانيكيًا أثناء المضغ، وتزيد من إفراز اللعاب الذي يطرد البكتيريا. كما أنها غنية بفيتامينات A وC المفيدة لصحة اللثة والتئامها.

3. الخضروات الورقية: صديق اللثة الأول

السبانخ والخس والكرنب تحتوي على الكالسيوم، حمض الفوليك، وفيتامين C، وهي عناصر ضرورية لدعم صحة اللثة، تسهم الألياف في تعزيز تدفق اللعاب وتنظيف الفم بشكل طبيعي.

4. الأسماك الدهنية: مقاومة فعالة لالتهاب اللثة

السلمون، التونة، والسردين غنية بأحماض أوميغا 3 التي تقلل التهابات اللثة، وفيتامين D الذي يحسن امتصاص الكالسيوم، مما يعزز من صلابة الأسنان ويقي من هشاشتها.

5. المكسرات والبذور: تقوية طبيعية لمينا الأسنان

اللوز وبذور الشيا من أبرز مصادر الكالسيوم والفوسفور والدهون الصحية، اللوز منخفض السكر وغني بالبروتين، بينما توفر بذور الشيا أوميغا 3 التي تحارب التهابات اللثة.

6. الشاي الأخضر: مضاد بكتيري فعال

غني بمضادات الأكسدة "الكاتيكين"، التي تقي من تسوس الأسنان وأمراض اللثة، يحتوي كذلك على الفلورايد، الذي يعزز مينا الأسنان، ويساهم في التخلص من رائحة الفم الكريهة.

7. اللحوم الخالية من الدهون تعزيز للمينا وصحة اللثة

الدجاج واللحوم قليلة الدهون مصدر ممتاز للبروتين والفوسفور، اللذين يلعبان دورًا رئيسيًا في تقوية الأسنان، خصوصًا عند توافر الكالسيوم وفيتامين D في النظام الغذائي.

تُظهر هذه المجموعة المتنوعة من الأطعمة أن الحفاظ على صحة الفم لا يتحقق فقط بالفرشاة والخيط، بل يبدأ من النظام الغذائي اليومي، مما يضع التغذية في صدارة الوقاية والعلاج.

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