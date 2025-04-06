العثور على حقيبتي تلميذين انتهت رحلتهما بالغرق في أسيوط

في مشهد مأساوي يكسوه الغموض، عُثر على حقيبتين مدرسيّتين ملقيتين على شاطئ الترعة الفاروقية بمركز البداري في محافظة أسيوط، لتكشف التحقيقات لاحقاً عن فاجعة غرق شقيقين صغيرين، صباح اليوم الأحد. ويكشف الموجز تفاصيل الواقعة المؤلمة في السطور التالية.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة يُشير إلى غرق تلميذين شقيقين في مياه الترعة الفاروقية.

هوية الضحايا

فور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية، برفقة ضباط المركز والإسعاف، إلى موقع الحادث، حيث رصدت فرق الفحص حقيبتي المدرستين على ضفاف الترعة. وبعد جهود البحث والتمشيط، نجحت فرق الإنقاذ في انتشال جثماني الشقيقين: محمد ي. م. (10 أعوام) وأحمد ي. م. (8 أعوام).

وقد تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، فيما حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرَت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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