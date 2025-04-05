محافظ أسيوط يدرس عقد دورات تدريبية للمعلمين خلال الإجازة الصيفية

قال اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط إن من الضروري تكثيف الجهود داخل الفصول الدراسية، مع التأكيد على إخلاص المعلمين في أداء رسالتهم التعليمية، بما يسهم في رفع كفاءة الطلاب علميًا وعمليًا ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية تطوير آليات وأساليب التدريس بما يضمن تحقيق نتائج أفضل في جميع المراحل التعليمية، مشيرًا إلى دعمه الكامل لقطاع التعليم بالمحافظة، والعمل على تذليل كافة العقبات أمام تطوير الأداء الإداري والتعليمي داخل المدارس.

دورات تدريبية للمعلمين

تصريحات محافظ أسيوط لتطوير التعليم

وأكد محافظ أسيوط أن التطوير في إطار اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير التعليم كونه أساس نهضة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، حيث جاءت تصريحات المحافظ خلال لقائه بمديري مدارس إدارات أسيوط وأبنوب والفتح التعليمية، في اجتماع عقد بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بحي شرق أسيوط.

سبل تطوير التعليم ومناقشة التحديات

وجاء لقاء محافظ أسيوط لبحث سبل تطوير التعليم ومناقشة التحديات التي تواجه المدارس، وذلك بحضور عدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة، منهم محمد إبراهيم الدسوقي وكيل الوزارة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني، وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات التعليمية.

وأوضح محافظ أسيوط أنه يتابع عن قرب سير العملية التعليمية من خلال جولاته الميدانية واجتماعاته الدورية، مشددًا على أهمية تفعيل الأنشطة المدرسية بجانب الدراسة الأكاديمية، لما لها من دور كبير في تنمية مهارات الطلاب واكتشاف مواهبهم، حيث لا يقتصر التعليم على الكتب فقط، بل يمتد ليشمل الفنون والرياضة والأنشطة الثقافية.

دورات تدريبية للمعلمين

تقارير شهرية عن الأداء العام للمدارس

وجه محافظ أسيوط بتفعيل دور "رائد الفصل" لضمان التواصل بين الطلاب والإدارة المدرسية، مع رفع تقارير شهرية عن الأداء العام للمدارس ودور رائد الفصل ومجالس الأمناء والآباء.

تطوير مهارات المعلمين

وفي إطار تطوير مهارات المعلمين، أصدر محافظ أسيوط توجيهاته بعقد دورات تدريبية خلال الإجازة الصيفية تشمل جميع التخصصات، بهدف تدريب المعلمين على استراتيجيات التعليم الحديثة وتحسين طرق الشرح، إضافة إلى تعزيز قدراتهم في التعامل مع الطلاب من ذوي الهمم وتقديم محتوى تعليمي مبتكر ومحفز.

واختتم المحافظ حديثه بالتأكيد على أن النهوض بالمنظومة التعليمية يتطلب تضافر الجهود بين الإدارات التعليمية وأولياء الأمور والمجتمع المدني، لتوفير بيئة تعليمية جاذبة تساعد الطلاب على تحقيق أفضل النتائج.

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