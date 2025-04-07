تفاصيل خطاب السنوار والضيف لإيران .. وسر مطالبتهم بنصف مليار دولار

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن وثائق وصفها بالأدلة القاطعة على الدعم الإيراني لحركة حماس في هجوم 7 أكتوبر 2023 المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



نصف مليار دولار .. ماذا طلب قادة حماس من إيران

و أوضح كاتس في مقطع فيديو مسجل، إن المرسلات التي تم الكشف عنها بين القياديين في حماس، يحيى السنوار، ومحمد الضيف ومسؤولين إيرانيين قد أظهرت أن حماس طلبت مبلغا قدره 500 مليون دولار من إيران لتنفيذ عمليات تهدف إلى تدمير إسرائيل ومواجهة الولايات المتحدة، وأنهم قد حصلوا على هذا المبلغ.

وأشار وزير الدفاع إلى أن هذه الوثائق تكشف عن العلاقة الوثيقة بين إيران وحماس في مساعيها لتحقيق أهدافها الرامية إلى تدمير إسرائيل.

نص الخطاب كما ظهر بالمقطع



وجاء في المراسلة السرية التي كشف عنها كاتس وقال إنها وجهت من قادة حماس إلى إيران: "إننا في هذه المرحلة في أمس الحاجة لوقوفكم معنا بكل قوة وعزم ودعم وإسناد أولا لترميم قوتنا وما تم استنفاذه في هذه المواجهة أو ما تم استهدافه، وتطوير قدراتنا أضعافا مضاعفة".



قادة حماس طالبوا إيران بالأموال لتحقيق أهداف كبيرة

وأضاف القادة في الرسالة: "من أجل تحقيق هذه الأهداف الكبيرة والتي سنغير بها وجه الكون بإذن الله فنحن في أمس الحاجة لدعم مالي مقداره 20 مليون شهريا ولمدة عامين، أي ما يعادل 500 مليون دولار في العامين، ونحن نثق أننا وإياكم من نهاية هذين العامين أو خلالهما إذا قدر الله سنجتث هذا الكيان المسخ، وسنغير وإياكم وجه المنطقة وننهي بحول الله هذه الحقبة السوداء".

وقد حملت الرسالة السرية توقيع محمد الضيف ويحيى السنوار ومروان عيسى.

إسرائيل تحذر واشنطن من تسليح إيران

هذا وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق من الشهر الماضي ، إن إسرائيل تسعى لإبلاغ الولايات المتحدة بأنها لا يمكنها غض الطرف عن امتلاك إيران للسلاح النووي.

وذكر مصدر عسكري إسرائيلي أن تل أبيب تهدف إلى توعية ترامب بأن إيران على وشك امتلاك قنبلة نووية ولا يمكننا غض الطرف عن ذلك.

وكان موقع أكسيوس قد ذكر، أن هناك محادثات إسرائيلية أمريكية بشأن الملف النووي الإيراني في الولايات المتحدة.

وأفاد الموقع نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين ومسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل ستعقدان محادثات استراتيجية بشأن البرنامج النووي الإيراني في البيت الأبيض.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، عن محطته التالية بعد إنتهاء زيارته للمجر، حيث يتوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لبحث عدد من الملفات على رأسها الملف الإيراني.

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