إدارة الأمن العام السورية تعلن إحباط محاولة حرق كنيسة مار مرقس التاريخية

أعلن الأمن العام السوري، الأحد، إحباط محاول للإعتداء بالقنابل الفردية كان من المخطط له أن يستهدف كنيسة مار جرجس في بلدة بلودان بريف دمشق المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

المنفذ سكب البنزين عند شباك الكنيسة وأشعل النار

و أفادت وسائل إعلام سورية فإن المنفذ سكب البنزين عند شباك الكنيسة وأشعل النار وألقى قنابل يدوية داخل الكنيسة بدون إزالة مسمار الأمان.

وتعتبر كنيسة "مار جرجس" أحد أقدم وأكبر الأديرة المسيحية في مدينة بلودان السياحية، التي تبعد حوالي 45 كيلومترا شمال غرب العاصمة السورية دمشق.

وهذه ليست الحالة الأولى التي يتم فيها الاعتداء على كنائس في سوريا خلال الأشهر الماضية، وسجلت بعض الانتهاكات التي طالت كنائس أخرى تقع في مناطق متفرقة.

مشكلة حماية الأقليات تهدد الدعم الأوروبي لسوريا

وتعد مشكلة حماية الأقليات والتخلص من وجود العناصر الإرهابية في سوريا هى إحدى المشكلات التي تهدد الدعم الأوروبي لإدارة الشرع حيث أعلن الإتحاد الأوروبي في وقت سابق من الشهر الماضي أن تنفيذ كافة تعهدات المانحين الأوروبين لإدارة الشرع تتوقف على التخلص من الإرهابيين فيما أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في مؤتمر صحفي بعد لقائها بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع إنها أبلغت الإدارة السورية الجديدة بأن المهمةالتي تقع على عاتقهم الآن لتحويل الأقوال إلى أفعال، و أبرزت بيربوك أن أهم المهام التي تقع على عاتقهم هي مهمة السيطرة على الجماعات المتطرفة داخل صفوفهم ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم".

وأضافت بيربوك بعد إعادة افتاح السفارة الألمانية في دمشق : "من الضروري ضبط الجماعات المتطرفة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم". وتابعت: "ينبغي الحؤول دون أي محاولة جديدة للتصعيد".

كما إتهمت إيران بالتورط بالأحداث الأخيرة التي وقت في الساحل بسوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بيربوك قولها في دمشق إن "إيران أحد الأطراف الأساسية التي تقوم بانتهاك السيادة السورية وهي متورطة بالأحداث الأخيرة في الساحل".

من جهته فقد تعهد رئيس المرحلة الإنتقالية، أحمد الشرع، بالعمل على حماية حقوق الأقليات و العمل على حفظ و إستقرار وحدة الشعب السوري.

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