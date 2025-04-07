نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في العاصفة الترابية .. ارتداء الكمامة

يزداد البحث عن نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في العاصفة الترابية بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من الرياح المثيرة للرمال والتى تصل لحد العاصفة فى بعض المناطق، حيث قد يستمر هذا الطقس السيئ حتى يوم الأربعاء القادم.

ومع هذا الطقس تزداد أعراض الجيوب الأنفية المزعجة، لذا نقدم نصائح في هذا التقرير لمرضى الجيوب الأنفية للتعامل مع الطقس السيئ ولتحسين أعراض الاحتقان فى الجيوب الأنفية ، ويعرض الموحز نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للتعامل مع العاصفة الترابية.

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للتعامل مع العاصفة الترابية

ذكر موقع "Every day Health" أن احتقان الجيوب الأنفية يجعلك تشعر بالضيق، لكن إدارته يمكن أن يكون سهلاً بمجموعة من النصائح وهى:

أغلق الشبابيك والأبواب جيداً، لتقليل الأتربة التى تسبب تهيج الجيوب الأنفية.

يُفضل عدم الخروج فى هذا الجو، وإذا اضطررت ارتدى كمامة على أنفك.

غسل الأنف بالماء المالح الدافئ، يساعد على تخفيف أعراض احتقان الجيوب الأنفية، ويقلل من تأثير المهيجات مثل: الغبار والتلوث والعطور.

استنشق بخار الماء، لأن البخار يعمل على ترطيب المخاط فى الأنف وتخفيف أعراض الاحتقان.

ابتعد عن دخان السجائر، حيث يمكن أن تزيد السجائر والتدخين السلبي من خطر إصابتك بالتهاب الجيوب المزمن، وكذلك فإن التدخين يجعل التهاب الجيوب الأنفية أكثر صعوبة في علاجه.

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في العاصفة الترابية

شرب الكثير من المياه يساعد على ترطيب الجيوب الأنفية.

تناول أدوية الحساسية بعد استشارة طبيبك أو بخاخة الأنف التى تحتوى على مادة السترويد الفعالة لتقليل أعراض التهاب الجيوب الأنفية.

ابتعد عن شرب الكافيين لأنه يزيد من التهاب الجيوب الأنفية وتهيجها

نصائح وزارة الصحة والسكان لمرضى الجيوب الأنفية

قدمت وزارة الصحة والسكان نصائح لمرضى الجيوب الأنفيةغسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازا ، التخلص من مسببات التهيج والحساسية ، شرب كمية كافية من المياه يوميًا ، وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم ، تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر ، ولبس الكمامة ، تجنب استخدام المنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة.

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