من الحر إلى الدفء.. كيفية العناية بالشعر خلال تغيرات الطقس

العناية بالشعر.. تعد تقلبات الطقس بين فصول الحر والدافئ تحديًا كبيرًا لـ صحة الشعر، حيث يؤثر التغير المستمر في درجات الحرارة والرطوبة على مظهره وقوته، و يواجه الشعر في فصل الصيف تحديات بسبب الحرارة العالية والجفاف، بينما يتعرض في فصل الشتاء للهواء البارد الذي يسبب الجفاف والتقصف.

في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي كيفية العناية بالشعر خلال هذه التغيرات الطقسية وما هي النصائح التي يمكن اتباعها للحفاظ على صحته وجماله.

العناية بالشعر

كيفية العناية بالشعر خلال تغيرات الطقس

تعد تقلبات الطقس بين درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة من أكبر العوامل المؤثرة على صحة الشعر. يمكن أن يفقد الشعر رطوبته بسرعة في الطقس الحار أو البارد إذا لم يتم العناية به بشكل مناسب، لذا، من الضروري الحفاظ على الترطيب باستخدام شامبو وبلسم مرطبين يتناسبان مع نوع الشعر. إضافة إلى ذلك، تساعد الزيوت الطبيعية مثل زيت الأرجان أو زيت جوز الهند في تغذية الشعر وحمايته من الجفاف. كما ينبغي شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الشعر من الداخل.

بالإضافة إلى الترطيب، يتطلب الشعر حماية من العوامل البيئية. قد تؤدي الشمس الحارقة أو الرياح الجافة إلى تلف الشعر، لذا ينصح باستخدام مستحضرات تحتوي على واقي شمسي للشعر أو ارتداء قبعة لحمايته، في فصول الشتاء، يمكن أن يساعد الشال أو القبعة في حماية الشعر من الهواء الجاف، مما يقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية المفاجئة.

العناية بالشعر

ازاي تحافظي على شعرك في الطقس المتقلب؟

من المهم أيضًا العناية بفروة الرأس، إذ يمكن أن يؤدي الطقس المتقلب إلى جفاف فروة الرأس في الشتاء أو تراكم الأوساخ في الصيف نتيجة التعرق، يجب تدليك فروة الرأس بانتظام لتحفيز الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر، وتجنب غسل الشعر بالماء الساخن لتفادي جفاف الفروة. يفضل استخدام ماء دافئ أو بارد للحفاظ على صحة الفروة.

الأدوات الحرارية مثل مكواة الشعر والمجفف يمكن أن تضر بالشعر بسبب الحرارة الزائدة، و لتجنب تلف الشعر، من الضروري استخدام منتجات حماية من الحرارة وتقليل استخدام الأدوات الحرارية قدر الإمكان، مما يساعد في الحفاظ على صحة الشعر ومنع تقصفه.

من جانب آخر، لا يمكن إغفال أهمية التغذية السليمة. يجب تناول الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 مثل الأسماك والمكسرات، بالإضافة إلى الحديد والبروتين في اللحوم والبيض، لدعم صحة الشعر وتعزيز نموه، كما أن الفيتامينات مثل C وE تحفز الدورة الدموية في فروة الرأس وتعزز من صحة الشعر.

العناية بالشعر

عند تغير الطقس، من الضروري أيضًا اختيار المنتجات المناسبة للشعر حسب نوعه واحتياجاته، ففي الصيف، يفضل استخدام شامبو خفيف يزيل الزيوت والشوائب دون تجفيف الشعر، بينما في الشتاء، يفضل استخدام شامبو مرطب يحتوي على مكونات مغذية تحمي الشعر من الجفاف.

أخيرًا، في حال حدوث تغيرات جوية مفاجئة مثل الرياح القوية أو الرطوبة العالية، ينصح باستخدام سيروم أو سبراي مضاد للتجاعيد للحفاظ على شكل الشعر ومنع تجعده، كما يمكن تغطية الشعر باستخدام قبعة أو شال لحمايته من الرياح والرطوبة.

العناية بالشعر

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