بيان رسمي من أنوسة كوتة يكشف كواليس حادث سيرك طنطا

في أعقاب الحادث المؤسف الذي شهدته فعاليات سيرك طنطا، وأدى إلى إصابة العامل محمد البسطويسي بعد تعرضه لهجوم من نمر خلال العرض، أصدرت مدربة الأسود والفنانة أنوسة كوتة بيانًا رسميًا توضح فيه الحقائق وترد على ما تم تداوله من معلومات مغلوطة. ويكشف الموجز تفاصيل البيان.

المكتب الإعلامي يرد على الشائعات: "أخبار غير دقيقة وإدعاءات باطلة"



أكد البيان الصادر عن المكتب الإعلامي والقانوني لأنوسة كوتة أنه يتابع باهتمام بالغ ما يتم تداوله من "أخبار مغلوطة، ومعلومات غير صحيحة، وإدعاءات باطلة"، مشيرًا إلى أن هذه الروايات تؤثر سلبًا على سير التحقيقات الجارية في الواقعة.

دعوة لوقف نشر الروايات غير الرسمية



طالب البيان كافة وسائل الإعلام، بالإضافة إلى الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، بضرورة التوقف الفوري عن تداول أي معلومات أو تفاصيل لا تصدر عن جهات التحقيق الرسمية، حفاظًا على نزاهة الإجراءات وعدالة التحقيق.

تشويه الصورة مرفوض.. والإجراءات القانونية قائمة



شدّد المكتب الإعلامي على أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالإعلان عن أي نتائج تتعلق بالتحقيق، وأن أي محاولة للزج باسم أنوسة كوتة أو الإساءة إليها بشكل مباشر أو غير مباشر ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.

أدلة رسمية وتحقيق شفاف تحت إشراف النيابة



كشف البيان عن تسليم كافة الأدلة والمستندات والفيديوهات الرسمية المتعلقة بالواقعة إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن التحقيق يُجرى بكل شفافية واحترام للإجراءات القانونية. كما جدد فريق الدفاع تأكيده على التصدي لأي محاولة للتضليل أو التأثير على الرأي العام.

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