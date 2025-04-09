الجيش الإسرائيلي يرتكب مـ ـجازر في خان يونس ورفح وحصيلة مـ ـروعة للضحايا

شن جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي قصـ ـفًا عنـ ـيفًا علي خان يونس ورفح، اليوم الأربعاء، مما أدي إلى نسف مناطق سكنية بأكملها، وسقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين والمفقودين

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غـ ـزة، وحصيلة الغـ ـارات العنـ ـيفة التي شنها جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي علي خان يونس ورفح.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يشن غارات علي خان يونس ورفح

نفذ طيران جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي أكثر من 10 غـ ـارات على المناطق الجنوبية من خان يونس والشمالية من مدينة رفح مع استمرار التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع والتي تنذر بتجدد القصـ ـف في أية لحظة مع استمرار التحليق للطائرات الحربية في أجواء جنوب قطاع غـ ـزة.

غارات علي خان يونس ورفح

حصيلة الغارات التي شنها الجيش الإسرائـ ـيلي علي خان يونس ورفح

استشهد 14 فلسطينيًا، بينما أصيب عدد آخر في اعتـ ـداءات إسرائـ ـيلية على خان يونس ورفح منذ منتصف ليلة الثلاثاء- الأربعاء.

فيما استشهد فلسطينيان وأصيب 7 آخرون بقصـ ـف إسرائـ ـيلي استهدف خيمة للنازحين غربي مدينة خان يونس، بينما استشهد مواطن جراء غـ ـارة استهدفت محيط مصلى في بلدة عبسان الكبيرة شرقي المدينة أيضًا.

كما استشهد 6 فلسطينيين من قطاع غـ ـزة، بينهم 3 أطفال، وأصيب عدد آخر جراء قصـ ـف إسرائـ ـيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غـ ـزة.

المدفعية الإسرائـ ـيلية تقصف جنوب خان يونس

كما قصفت المدفعية الإسرائـ ـيلية فجر اليوم الأربعاء المناطق الجنوبية الشرقية من مدينة خان يونس.

وقامت وحدة الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية بانتشال 5 شهداء وأكثر من 12 مصابا ونقلهم إلى مستشفى الصليب الأحمر غرب رفح ومجمع ناصر الطبي في خان يونس، بعد استهداف الاحتـ ـلال مواطنين بجوار مسجد أبو مطر شمال غرب مدينة رفح.

جيش الاحتـ ـلال ينسف عددًا من المنازل في رفح

ونسف جيش الاحتـ ـلال عددًا من المنازل في رفح جنوبي قطاع غـ ـزة، بالتزامن مع عمليات قصف لطيران الاحتـ ـلال.

وفي وسط قطاع غـ ـزة، استشهد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصـ ـف إسرائـ ـيلي استهدف أحد المنازل بمخيم النصيرات، بالإضافة لقصـ ـف طائرات الاحتـ ـلال منزلا في دير البلح.

حصيلة ضحايا العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي علي قطاع غـ ـزة

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غـ ـزة، أمس الثلاثاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت 58 شهيدا، و213 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، أن حصيلة الضحايا منذ استئناف الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي عـ ـدوانه على قطاع غـ ـزة في 18 مارس 2025، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار، ارتفعت إلى 1449 شهيدا، و3647 مصابا.

قطاع غـ ـزة

وأوضحت أن حصيلة ضحايا العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 50810 شهداء و115688 مصابا، مؤكدة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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