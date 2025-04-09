موعد معرض الزهور 2025.. اعرف المكان وفتح باب الاشتراك

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انطلاق معرض الزهور 2025، في نسخته الـ 92، خلال شهر أبريل الجاري، الذي يُعد من المناسبات السنوية المهمة التي تجمع محبي الزهور والمهتمين بالحدائق من كافة أنحاء الجمهورية والمناطق المحيطة ، ويعرض الموجز موعد معرض الزهور 2025.

موعد معرض الزهور 2025

ويأتي اختيار هذا الموعد في إطار عودة معرض الزهور إلى موعده الطبيعي بالتزامن مع احتفالات مصر بأعياد الربيع وشم النسيم حتى يستعيد مكانته التاريخية، حسبما أفاد وزير الزراعة.

موعد فتح باب الاشتراك في معرض الزهور

كشفت وزارة الزراعة ان فتح باب الاشتراك في معرض الزهور 2025 النسخة الـ 92، اعتبارًا من 2 فبراير الماضي، مؤكدة تقديم جميع التسهيلات أمام العارضين لتشجيع أكبر عدد من منتجي ومصدري الزهور ونباتات الزينة للاشتراك في المعرض هذا العام، فضلًا عن دعوة بعض الدول العربية للاشتراك أيضًا في المعرض، تمهيدًا لأن يصبح معرضًا دوليا ، من جانبه قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، إقامة معرض زهور الربيع الـ 92 يوم السبت الموافق 12 من أبريل الجاري، في المتحف الزراعي بالدقي.

موعد معرض الزهور 2025

إعداد وتجهيز المتحف الزراعي

من جانبه قال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، علاء عزوز، أنه تم إعداد وتجهيز المتحف الزراعي، حتى يكون جاهزًا لاستقبال هذا الحدث الكبير وإتاحة اكبر مساحة للعارضين، وكذلك تسهل إجراءات ورسوم الاشتراك في المعرض، بحسب توجيهات الوزير، لافتًا إلى إقبال منتجى الزهور ونباتات الزينة، إلى جانب أصحاب المشاتل على المشاركة في النسخة الحالية للمعرض.

وزير الزراعة يتابع الاستعدادات لمعرض الزهور

وأشار إلى أن وزير الزراعة يتابع الاستعدادات للمعرض، سعيًا لجعله معرضًا دوليًا يسهم في النهوض بصناعة الزهور، يما يضمن دعم المزراعين، إلى جانب زيادة حصيلة مصر الدولارية من تصدير نباتات الزينة والزهور، فضلًا عن فتح أسواق جديدة لها في دول العالم.

المعرض يضم مجموعة من العارضين المتخصصين

والجدير بالذكر أن المعرض يضم مجموعة من العارضين المتخصصين في اللاند سكيب والديكورات المنزلية من منتجات زراعية وشلالات وحاجات تانية كتير، ومعاهم كمان متخصصين في أنظمة الري والزراعة سواء للمنازل أو للحدايق الكبيرة.

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