معارض أهلا بالعيد 2025 .. اعرف المواعيد وأسعار السلع

معارض أهلا بالعيد.. قد أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الغرف التجارية معارض «أهلًا بالعيد» وهذا لأول مرة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف إتاحة مستلزمات عيد الفطر المبارك بأسعار بسيطة للمواطنين، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي.

معارض عيد الفطر المبارك في العام الحالي 2025

تفاصيل مهمة عن المعارض الرئيسية

القاهرة: منطقة السواح بالأميرية: قد أُقيم المعرض على مساحة 1000 متر مربع، ويضم أيضاً منتجات مختلفة من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بالإضافة إلى كبرى الشركات المنتجة في القطاع الخاص.

وهناك أيضًا منطقة السبتية: حيث يقام المعرض بالتعاون مع الغرفة التجارية بمحافظة القاهرة في نفس الموقع الذي يستضيف حالياً معرض أهلا رمضان مما يوفر للمواطنين فرصة الحصول على مستلزمات العيد ورمضان في مكان واحد.

الإسكندرية: وتحديداً أرض كوتة: إذ يقع المعرض في منطقة الشاطبي ويتيح مجموعة واسعة من مستلزمات العيد بأسعار منخفضة.

وأيضاً الجيزة: وتوجد تحديداً في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل: حيث يقام المعرض بهدف تلبية احتياجات سكان الجيزة والمناطق المحيطة.

الدقهلية: نادي جزيرة الورد بالمنصورة: يقدم المعرض منتجات متنوعة بأسعار تنافسية لسكان المحافظة.

وفي الغربية: ساحة مسجد السيد البدوي بطنطا: حيث يقام المعرض لإتاحة مستلزمات العيد لسكان المحافظة والمناطق المجاورة.

وفي أسيوط أيضاً: أرض حديقة الفردوس: يقدم المعرض منتجات متنوعة بأسعار مخفضة لسكان المحافظة.

إذ تقدم معارض «أهلاً بالعيد» مجموعة كبيرة من المنتجات، وبما في ذلك المواد الغذائية، وكعك العيد، البسكويت، والمخبوزات الأخرى، بخصومات تتراوح بين 20% و30% مقارنة بالأسعار في الأسواق التقليدية.

وتستمر المعارض إلى نهاية شهر رمضان المبارك، وتفتح أبوابها يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساءاً، من أجل تلبية احتياجات المواطنين.

ويُذكر أن الوزارة قد أقامت في الماضي معارض «أهلاً رمضان» و«أهلاً مدارس»، وذلك بالتنسيق مع المحافظين والغرف التجارية، بهدف ضمان إتاحة السلع الأساسية بأسعار مخفضة خلال المواسم المختلفة.

وتعتبر معارض «أهلاً بالعيد» هي خطوة هامة في دعم المواطنين خلال موسم عيد الفطر المبارك، وتواجد احتياجاتهم من السلع الأساسية والمخبوزات بأسعار مناسبة، مما يساهم ذلك في تقليل الأعباء الإقتصادية على الأسر المصرية.

أماكن معارض أهلا بالعيد والأسعار

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