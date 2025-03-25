طريقة عمل بسكويت العيد نجلاء الشرشابي بالكيلو.. بمذاق لا يقاوم

بسكويت العيد.. مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تبحث الكثير من الأمهات عن وصفات لذيذة وسهلة لتحضير بسكويت العيد في المنزل، ليكون جزءًا من أجواء الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، تُعرف الشيف نجلاء الشرشابي بوصفاتها البسيطة والمميزة، التي تعتمد على مكونات متوفرة وسهلة التحضير، ما يجعلها الخيار المثالي لتحضير بسكويت العيد بمذاق رائع.

في هذا التقرير، يستعرض الموجز طريقة عمل بسكويت العيد من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابي، سواء بسكويت النشادر الكلاسيكي أو بسكويت جوز الهند اللذيذ.

بسكويت العيد

بسكويت العيد بالنشادر



يُعد بسكويت النشادر من أشهر أنواع البسكويت التي تتميز بالقوام الهش والنكهة الغنية، وهو الخيار المفضل لدى الكثيرين، حيث يُحضر بسهولة باستخدام ماكينة تشكيل البسكويت.

المكونات اللازمة لتحضير بسكويت النشادر:

3 أكواب دقيق

¾ كوب سكر بودرة

¾ كوب سمنة

2 بيضة

ملعقة كبيرة نشادر

ربع كوب لبن

ربع كوب عصير برتقال

بشر برتقال لإضفاء نكهة مميزة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

ملعقة صغيرة فانيليا

خطوات تحضير بسكويت العيد بالنشادر بالماكينة



في وعاء مناسب، اخفقي البيض مع السكر البودرة والفانيليا جيدًا حتى يصبح الخليط كريمي.

أضيفي السمنة وبشر البرتقال إلى الخليط، واستمري في الخفق حتى تمتزج المكونات.

أضيفي النشادر، اللبن، وعصير البرتقال مع الاستمرار في التقليب.

بعد التجانس، أضيفي الدقيق، البيكنج بودر، ورشة الملح تدريجيًا، واعجني حتى تحصلي على عجينة متماسكة وطرية.

ضعي العجينة في ماكينة البسكويت وشكّليها على هيئة أصابع أو دوائر حسب الرغبة.

رتبي البسكويت في صينية مدهونة بالزيت، وضعيها في فرن مسخن مسبقًا على حرارة 180 درجة لمدة 10-12 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون.

اتركيه ليبرد قليلًا، ثم قدميه واستمتعي بالمذاق الشهي.

بسكويت جوز الهند: النكهة المميزة والقوام الناعم



إذا كنتِ من عشاق المذاق الغني والمقرمش، فإن بسكويت جوز الهند يعد خيارًا مثاليًا، حيث يجمع بين نكهة جوز الهند الرائعة والملمس الناعم.

المكونات اللازمة لتحضير بسكويت جوز الهند:

3 أكواب دقيق

كوب ونصف جوز الهند

كوب إلا ربع سمنة

كوب سكر بودرة

2 بيضة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 باكو فانيليا

رشة ملح

خطوات تحضير بسكويت جوز الهند



في وعاء الخفق، ضعي السمنة والسكر البودرة، واخفقي جيدًا حتى يصبح الخليط كريمي.

أضيفي البيض والفانيليا، واستمري في الخفق حتى تمتزج المكونات بشكل جيد.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر، جوز الهند، ورشة الملح.

أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى الخليط السائل، وقلّبي برفق حتى تتكون عجينة متماسكة.

شكّلي العجينة إلى كرات صغيرة أو أشكال دائرية، وضعيها في صينية مدهونة بالقليل من الزيت.

اخبزي البسكويت في فرن مسخن مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10-15 دقيقة حتى يكتسب لونًا ذهبيًا.

اتركيه ليبرد قليلًا، ثم استمتعي بالمذاق المقرمش والرائع.

بسكويت العيد

نصائح للحصول على أفضل نتيجة



اختيار السمنة الجيدة يمنح البسكويت قوامًا هشًا وطعمًا غنيًا.

استخدام النشادر في بسكويت النشادر يمنحه القوام المثالي والملمس الخفيف.

لا تفرطي في العجن حتى لا يصبح البسكويت قاسيًا.

احرصي على تسخين الفرن مسبقًا لضمان التسوية المثالية.

لا تتركي البسكويت في الفرن لفترة طويلة، فهو يواصل النضج حتى بعد إخراجه.

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