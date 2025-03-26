معارض أهلا بالعيد 2025 .. اعرف المواعيد وأسعار السلع

معارض أهلا بالعيد 2025.. تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق معارض "أهلاً بالعيد" لعام 2025 في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتخفيف العبء عن الأسر المصرية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتهدف معارض أهلا بالعيد 2025 إلى تلبية احتياجات المواطنين من المواد الغذائية، المخبوزات، الملابس، والأحذية، وتقديم تخفيضات كبيرة على الأسعار، مما يساهم في تيسير الأمور المعيشية خلال فترة الأعياد.

معارض أهلا بالعيد 2025

ويعرض لكم الموجز مواعيد وأسعار السلع بمعارض أهلا بالعيد 2025.

مواعيد الافتتاح وأماكن المعارض

بدأت المعارض في 20 مارس 2025، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك. تفتح المعارض أبوابها يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً، وتشمل المعارض عدة مواقع رئيسية في مختلف محافظات الجمهورية، مثل:

القاهرة: مناطق الأميرية والسبتية.

طنطا: ساحة مسجد السيد البدوي.

أسيوط: حديقة الفردوس.

وتتمثل أهمية هذه المعارض في أنها تتيح للزوار الوصول إلى السلع بسهولة ويسر، دون الحاجة للتنقل لمسافات طويلة، خاصة في ظل أجواء العيد المتزايدة.

السلع المتوفرة وأسعارها

توفر معارض "أهلاً بالعيد" 2025 مجموعة واسعة من السلع بأسعار مخفضة، وتشمل:

المواد الغذائية:

الأرز: حوالي 25 جنيهًا للكيلو

السكر: حوالي 30 جنيهًا للكيلو

زيت الطعام: 56 جنيهًا للتر

المكرونة: حوالي 9 جنيهات لوزن 400 جرام

المخبوزات الخاصة بالعيد:

كعك العيد: سعر علبة كعك مكسرات 5 كيلو جرام بسعر 1050 جنيهًا

بسكويت العيد: 40 جنيهًا للكيلو

معجنات أخرى: حوالي 35 جنيهًا للكيلو

اللحوم:

اللحوم البلدية: تتراوح بين 250 و290 جنيهًا للكيلو

اللحوم المجمدة: أقل بحوالي 250 جنيهًا مقارنة باللحوم الطازجة

البيض: 150 جنيهًا للطبق

الفول البلدي: حوالي 45 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا: حوالي 30 جنيهًا للكيلو

البطاطس والطماطم والبصل: حوالي 5 جنيهات لكل كيلو

زيت الطعام: 60 جنيهًا للتر

التمر: يبدأ من 22 جنيهًا للكيلو

البط: 130 جنيهًا للكيلو

تتميز الأسعار بتخفيضات تتراوح بين 20% و30% مقارنة بالأسواق التقليدية، مما يوفر فرصة للمواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار اقتصادية.

الهدف من المعارض

يعد هدف معارض "أهلاً بالعيد" هو تقديم الدعم المباشر للأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. حيث تساهم هذه المعارض في تخفيف العبء المالي على المواطنين، وتساعد في توفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة، كما أنها تمثل فرصة للتسوق في بيئة منظمة وآمنة.

وتعد معارض "أهلاً بالعيد" 2025 فرصة رائعة للمواطنين للحصول على السلع الضرورية بأسعار مخفضة، مما يسهم في تيسير حياة الأسر المصرية خلال فترة العيد.

اقرأ أيضا :

اول أيام اجازة عيد الفطر المبارك 2025 للعاملين.. إليك التفاصيل

موعد صلاة عيد الفطر 2025 وتوقيت الصلاة في المحافظات