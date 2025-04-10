أبرز ردود الفعل علي قرار ترامب بشأن تجميد الرسوم الجمركية علي بعض الدول

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تجميد الرسوم الجمركية الجديدة على بعض الدول لمدة 90 يومًا ردود فعل متباينة، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد الرسوم الجمركية الجديدة على بعض الدول لمدة 90 يومًا، ويشمل هذا التجميد الدول التي خضعت لرسوم جمركية بنسبة 10%.

تفاصيل قرار ترامب بتجميد الرسوم الجمركية علي بعض الدول

وأشار ترامب إلى أنه سيقوم برفع الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 125% اعتبارًا من الآن، بسبب ما وصفه بعدم احترام الصين للأسواق العالمية.

ترامب

وفي منشوره على موقع "تروث سوشيال"، أرجع ترامب قراره بتجميد الرسوم إلى أن أكثر من 75 دولة تواصلت مع المسؤولين الأمريكيين للتفاوض على حل بشأن القضايا التجارية المرتبطة بالرسوم الجمركية الجديدة.

وزير الخزانة الأمريكي: استراتيجية ترامب دفعت أكثر من 75 دولة إلى التفاوض معنا

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخزانة الأمريكي أن استراتيجية الرئيس ترامب دفعت أكثر من 75 دولة إلى التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية في مسعى لحل النـ ـزاعات التجارية بطرق سلمية.

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة مستعدة للاستماع إلى الدول التي لم تقم بأي إجراءات انتقامية ضدها، مشيرًا إلى استعدادهم لتقديم مكافآت للدول التي تلتزم بهذا الموقف.

وتابع وزير الخزانة الأمريكي أن قرار ترامب يعكس رغبة الولايات المتحدة في تعزيز التعاون التجاري الدولي دون تصعيد التوترات، مع التأكيد على أن الدول التي تواصل التعاون مع أمريكا ستكون محل تقدير خاص في الفترة المقبلة.

البيت الأبيض: تعليق الرسوم الجمركية لا يشمل كندا والمكسيك

وفي السياق ذاته، أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن تعليق الرسوم الجمركية 90 يومًا لا ينطبق على كندا والمكسيك.

وأضاف البيت الأبيض أن الرسوم البالغة 25% على السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من المكسيك وكندا ولا تغطيها اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث لا تزال سارية، وأن الرسوم بنسبة 10% على الطاقة والبوتاس من البلدين ستظل سارية.

وكانت معظم السلع المستوردة من المكسيك وكندا والمدرجة ضمن اتفاقية التجارة استثنيت من الرسوم الجمركية الأمريكية واسعة النطاق.

كندا تجري مفاوضات أمنية واقتصادية مع ترامب

اعتبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، يوم الأربعاء، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق بعض الرسوم الجمركية المفروضة على شركائه التجاريين لمدة 90 يوماً، يمثل مهلة للاقتصاد العالمي مرحب بها.

كوريا الجنوبية تعلق على تأجيل فرض رسوم ترامب الجمركية

فيما، قال المبعوث التجاري لكوريا الجنوبية، تشيونج إن كيو، اليوم الخميس، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تطبيق الرسوم الجمركية أتاح مجالًا للمفاوضات، حيث تسعى بلاده إلى خفض التعريفات من خلال المحادثات.

وأضافت وزارة التجارة، الخميس، أن تشيونج التقى الممثل التجاري الأمريكي لمناقشة خفض نسب الرسوم، معبرًا عن مخاوفه بشأن إجراءات الرسوم الجديدة.

المفوضية الأوروبية تعلق على قرار ترامب بتأجيل الرسوم الجمركية

وفي نفس الصدد، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل تنفيذ فرض الرسوم الجمركية 90 يوما.

وذكرت لاين في تصريحات لها أن قرار ترامب بتأجيل تنفيذ فرض الرسوم الجمركية خطوة مهمة على طريق تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.

ترامب

وشددت رئيسة المفوضية الأوربية علي الإلتزام بمحادثات بناءة مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.

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