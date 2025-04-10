ترامب يصعد مجدداً ضد الصين ويرفع الرسوم على المنتجات الصينية إلى 125%

في خطوة مفاجئة أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، عن رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية لتصل إلى 125% تدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن التوترات التجارية بين البلدين المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

ترامب : نرفع التعريفات لعدم إحترام الصين للأسواق العالمية

وقال ترامب على منصة "تروث سوشال": "نظراً لعدم احترام الصين للأسواق العالمية، أرفع بموجب هذه التعريفة الجمركية المفروضة على الصين من الولايات المتحدة الأميركية إلى 125 بالمئة، على أن يسري مفعولها فورا".



وأضاف "نأمل في مرحلة ما، على أن يكون ذلك في المستقبل القريب، أن تدرك الصين أن أيام استغلال الولايات المتحدة ودول أخرى لم يعد مقبولا".

من جهة أخرى، قرر ترامب تعليق الرسوم الجمركية البالغة 10بالمئة.



وقال "أذنت بوقف مؤقت لمدة 90 يوما، مع فرض تعريفة متبادلة مخفّضة بنسبة 10 بالمئة خلال هذه الفترة، على أن يسري مفعولها فورا".



وأوضح ترامب أن "أكثر من 75 دولة اتصلت بممثلي الولايات المتحدة، بما في ذلك وزارتا التجارة والخزانة ومكتب الممثل التجاري الأمريكي ، للتفاوض على حل للمواضيع قيد النقاش المتعلقة بالتجارة والحواجز التجارية والتعريفات الجمركية والتلاعب بالعملة والتعريفات غير النقدية".



نائب ديمقراطي رسوم ترامب أضرت بالإقتصاد الأمريكي

من جهته فقد دعى عضو مجلس النواب الأمريكي الديمقراطي ريتشارد نيل، الأربعاء، إنه حان الوقت للكونجرس للوقوف أمام الرئيس دونالد ترامب وحربه التجارية غير الدستورية والأغبى في التاريخ .

و شدد نيل، أن ترامب ألحق ضرراً كبيراً بالولايات المتحدة خلال 79 يوماً فقط إضافة إلى احتمالات الركود المتزايدة.

بدورها فقد كشفت المفوضية الأوروبية الأربعاء عن تعريفات جديدة على مجموعة من المنتجات الأمريكية مثل الدراجات النارية وفول الصويا والدواجن في أول إجراءاتها ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب.

فيما أعلنت الصين أيضا أنها ستزيد رسومها الجمركية الانتقامية على المنتجات الأمريكية إلى 84 بالمئة، بدلا من 34% كما كان مقررا، في تصعيد جديد للحرب التجارية وردا على الرسوم الأمريكية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الأربعاء ضد نحو 60 دولة من شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

كما أعلنت الصين أنها سترفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية، وأضافت ست شركات إلى "قائمة الكيانات غير الموثوقة"، ووضعت 12 شركة أمريكية على قائمة القيود التصديرية.

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