عكس التوقعات صحيفة أمريكية تكشف أن الصين مبتهجة للغاية بالتعريفات الجمركية

كشف الكاتب بمجلة ناشونال إنترست الأمريكية تريفور فيلسيث، في تقرير نشرته المجلة إن البيت الأبيض قد أصدر بياناً يزعم فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد "أطلق العنان للرخاء الاقتصادي" عن طريق فرض مجموعة كبيرة من الرسوم الجمركية على عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



التعريفات الجمركية ستعزل عملياً الولايات المتحدة عن العالم

وأوضح التقرير أن الإدارة الأمريكية قد شددت على أن الهدف هو ضمان حرية التجارة و "إبطال عقود من العولمة التي قضت على قطاع كبير من قاعدتنا الصناعية".

وسواء تحقق هذا الجهد طويل المدى أو لم يتحقق، كانت الرسوم مدمرة على المدى القصير، حيث فقد مؤشر ستاندرد ند بورز 500 حوالي عشر قيمته على مدار يومين من التداول، ومن المتوقع أن يتم تسجيل المزيد من الانخفاضات في الأيام المقبلة.

و أشار فيلسيث إلى أنه بينما تستجيب الأسواق الأمريكية لرسوم ترامب، يستجيب باقي العالم أيضا بطرق لا تصب في مصلحة الولايات المتحدة، فقد هدد الشركاء التجاريون التقليديون لواشنطن بوضع عقبات انتقامية في ظل مواجهتهم لاحتمال عقبات الرسوم المرتفعة، مما سيبطئ التجارة الدولية ويجعل الطرفين أسوأ حالا.

و لفت فيلسيث إلى أن الأهم من ذلك، أنهم يلجأون إلى دول ثالثة لخلق سلاسل إمداد بديلة كي يكافحوا ثار هذه الرسوم، مما سيعزل الولايات المتحدة عملياً.

الصين سعيدة على غير المتوقع بالتعريفات الجمركية

و أضاف فيلسيث أن الصين من ناحيتها، مبتهجة بتسلسل الأحداث، إذ بالطبع تم استهداف الصين بالرسوم وتعهدت حكومتها بإنتقام موجه.

لكن إن كانت الصين تعاني جراء سياسات ترامب، فإن قيادتها تبدو راضية معتقدة أن الولايات المتحدة تعاني أكثر بكثير.

فيما رّجح أن التقارير المتداولة عن زوال الولايات المتحدة من الساحة الدولية مبالغ فيها، لكن رد فعل بكين يوضح جانبا ثانيا من هذه الأحداث الدرامية.



وإذا تواصلت الأزمة الأمريكية ، أي إذا واصلت مؤشرات الأسواق الانخفاض واندفع العالم الغربي إلى هاوية الكساد وإذا ضعفت العلاقات طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وحلفائها لتتجاوز نقطة اللاعودة، من المؤكد أن الصين ستستغل الموقف لصالحها.

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