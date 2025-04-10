رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة "مين يا قلبي" عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى

تعاون جديد مع مصطفى حسن ومحمد حمزة ومحمود صبري..أطلق الفنان رامي جمال، مساء اليوم الخميس، أحدث أغنياته بعنوان "مين يا قلبي"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية الرقمية. وتأتي هذه الأغنية ضمن سلسلة من الأعمال الفردية التي يطرحها جمال استعدادًا لألبومه القادم، ويرصد الموجز تفاصيل الاغنية.

وتحمل أغنية "مين يا قلبي" توقيع الشاعر مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، بينما تولى مهمة التوزيع الموسيقي محمود صبري. وتتميز الأغنية بطابعها الرومانسي الحزين الذي يعكس الأسلوب الغنائي المعروف به رامي جمال.

تأجيل ألبوم رامي جمال إلى عيد الأضحى

وفي سياق متصل، أعلن رامي جمال عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن تأجيل موعد طرح ألبومه الجديد، الذي كان من المقرر إطلاقه في يناير الماضي، ليتم تأجيله إلى موسم عيد الأضحى المقبل. وأوضح جمال في منشوره أسباب هذا القرار قائلاً: "كنت وعدتكم إني هنزل الألبوم في أول السنة، بس لقيت إن شهرين وهييجي رمضان، فقلت الأفضل إن الألبوم ينزل في وقت مناسب، والعيد بداية الصيف ووقت حلو إن الناس تسمعه".

وأضاف: "أنا بقالي سنتين بنزل أغاني بشكل مستمر، فقولت أريح شوية وأشتاقلكم، وكمان حابب أعرف رأيكم: تحبوا الألبوم أغاني حزينة أكتر، ولا فرحانة، ولا نص ونص؟".

"حياتي الحلوة" تسبق "مين يا قلبي"

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال قبل "مين يا قلبي" كانت أغنية "حياتي الحلوة"، والتي طرحها مؤخرًا عبر يوتيوب. تعاون فيها مع الشاعر حسام سعيد، وهي من ألحان الراحل محمد النادي، وتوزيع وميكس وماستر يحيى يوسف. وقد لاقت الأغنية تفاعلًا واسعًا من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.

حضور فني مستمر لجمهور واسع

ويُعرف رامي جمال بتنوعه في تقديم الأعمال الغنائية بين الرومانسي والدرامي والبهج، ويحرص على التواصل الدائم مع جمهوره عبر حساباته الرسمية، سائلًا إياهم دومًا عن آرائهم في ما يقدمه من فن. كما يُعد من الفنانين الذين يفضلون طرح ألبوماتهم بشكل كامل في وقت مناسب، لضمان أكبر قدر من الانتشار والتفاعل.

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