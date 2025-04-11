موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الأفريقية، قمة ساخنة تجمع فريق الأهلي ضد صن داونز ، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025 ومن المنتظر أن تشهد مواجهة الأهلي وصن داونز منافسة شرسة لحسم تذكرة الصعود لنصف نهائي البطولة.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز

مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، تقام في جنوب أفريقيا يوم 18 ابريل الجاري علي أن يستضيف استاد القاهرة مواجهة العودة يوم 25 ابريل الجاري وقد طالب الأهلي بحضور جماهيره بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة خلال لقاء العودة.

القنوات الناقلة لماتش الأهلي ضد صن داونز

يمكنك الاستمتاع بمباراة فريق الأهلي المصري ضد نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024- 2025 ، على الهواء مباشرة عبر مجموعة قنوات beIN SPORTS.

تدريبات الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع ضد صن داونز

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المصري المتوقع أمام خصمه فريق صن داونز الجنوب أفريقي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، يحيي عطية الله، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، جراديشار،أشرف بن شرقي.

تشكيل صن داونز المتوقع ضد الأهلي

نستعرض تشكيل فريق صن داونز الجنوب أفريقي المتوقع لمواجهة نظيره فريق الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: ماليبونجوي خوزا، ديفين لونجا، جران كيكانا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، لوكاس ريبيرو كوستا، سفيليل مخوليس، مارسيلو الليندي.

خط الهجوم: بيتر شالوليلي، ثابيلو مورينا، إكرام راينرز.

منافس الأهلي المحتمل في نهائي دوري الأبطال

يواجه الفائز من لقاء الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025 الفائز من لقاء أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي و بيراميدز في نصف نهائي البطولة.

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