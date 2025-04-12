شريهان تثير القلق بظهورها بوجه متورم.. ومصدر مقرب يحسم الجدل حول حالتها الصحية

أثار ظهور الفنانة الكبيرة شريهان مؤخراً في جنازة "حماة" الفنان رامي صبري، كثيرًا من التساؤلات بين جمهورها ومحبيها، بعد أن بدت عليها علامات تورم في وجهها. وبدأت التكهنات تتصاعد بشأن حالتها الصحية، خصوصًا مع استدعاء الذاكرة إصابتها السابقة بسرطان الغدد اللعابية عام 2002، فهل عاد المرض ليؤثر على نجمة الفوازير من جديد؟ أم أن الحقيقة مختلفة تمامًا؟

يرصد الموجز حقيقة إصابة شريهان بمرض السرطان خلال التقرير التالي:

شريهان

تورم وجه شريهان يثير الجدل والقلق

انتشرت صور شريهان في جنازة حماة رامي صبري بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاحظ عدد كبير من المتابعين وجود انتفاخ ظاهر في وجهها، مما دفع البعض للربط بين هذا التغير المفاجئ وبين معركتها القديمة مع السرطان.

وانهالت التساؤلات من جمهورها، الذين عبروا عن قلقهم الشديد، متمنين لها السلامة وموضحين مدى حبهم لها واهتمامهم بصحتها.

مقربون من شريهان يوضحون حقيقة حالتها الصحية

مصادر مقربة من الفنانة شريهان حسمت الجدل سريعًا، حيث أكدت في تصريحات صحفية، أن شريهان بحالة صحية جيدة جدًا، ولا تعاني من أي أمراض في الوقت الحالي.

وأوضح المصدر أن الصورة تم تداولها بشكل مضلل، وأن مظهرها طبيعي، لكن بعض المستخدمين على منصات التواصل قاموا بتفسيره بشكل خاطئ، مما أدى إلى انتشار هذه الشائعة.

عودة فنية مرتقبة للفنانة شريهان بعد غياب

بعيدًا عن الشائعات الصحية، يستعد جمهور شريهان لاستقبال مفاجأة فنية جديدة، إذ أعلن السيناريست مدحت العدل في تصريحات تلفزيونية سابقة أنه يعمل على تحضير مسلسل درامي جديد من بطولة شريهان، لتعود به إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب دام سنوات طويلة.

مدحت العدل يكشف عن أعمال فنية متعددة

أكد العدل خلال لقائه أنه يجهز حاليًا لعدة مشاريع فنية من بينها هذا المسلسل المرتقب، مشيرًا إلى أنه يخطو خطواته الأولى في تقديم عروض مسرحية ضخمة أيضًا، منها مسرحية "رابعة العدوية" من إخراج الدكتور أشرف زكي، وكذلك عرض موسيقي بعنوان "مارلين مونرو" الذي بدأ التحضير له بالفعل.

شريهان

شريهان بين القلق الجماهيري والعودة المنتظرة

رغم القلق الذي سببه ظهورها الأخير، يبقى الأمل لدى جمهور شريهان متعلقًا بعودتها الفنية، حيث تمثل أي إطلالة لها مناسبة خاصة لدى محبيها، الذين يعتبرونها أيقونة فنية نادرة، بينما تطمئن التصريحات الصادرة من محيطها القريب على صحتها، تتجه الأنظار الآن إلى المشروع الجديد الذي سيعيد نجمها إلى الساحة، بعد سنوات من الابتعاد والتألق المتقطع.

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