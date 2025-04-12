فوائد السحلب بالنشا والحليب.. مشروب دافئ ويمنح الأطفال بالطاقة

فوائد السحلب بالنشا والحليب.. يعد من أشهر المشروبات الشتوية التي تمنح الجسم الدفء والطاقة، إلى جانب فوائده الغذائية العديدة، فهو مشروب غني بالعناصر المهمة مثل الكالسيوم، البروتين، والنشويات، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتعزيز صحة العظام وتقوية المناعة.

ويُساعد فوائد السحلب بالنشا والحليب في تحسين الهضم وتهدئة المعدة، بفضل احتوائه على النشا الذي يعمل على تقليل اضطرابات الجهاز الهضمي، كما أنه يُعزز الشعور بالشبع، مما يجعله مناسبًا للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على وزن صحي خلال فصل الشتاء.

فوائد السحلب بالنشا والحليب

الموجز ينقل لكم فوائد السحلب بالنشا والحليب عبر السطور التالية.

وبفضل مكوناته الطبيعية، يُعتبر السحلب بالنشا والحليب مشروبًا مفيدًا للكبار والصغار، حيث يمنح الجسم الطاقة اللازمة لمقاومة برودة الطقس، إلى جانب مذاقه اللذيذ الذي يجعله من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين.

ويشير الدكتور إبراهيم جودت استشاري التغذية الإكلينيكية في كلية طب أسيوط، في إحدى تصريحاته أن السحلب يساعد في تهدئة مشاكل المعدة المختلفة، وخاصة مرضي القرحة والالتهابات، ويعد السحلب جيدا لمرضى اضطرابات الجهاز الهضمي، وذلك نظرا لاحتوائه على الحليب، فتناوله يحسن عملية الهضم، يحسن حركة الأمعاء، فهذا يجعله مهدئا للمعدة، كما أنه من المشروبات الجيدة للأطفال المصابين بالإسهال، لأنه يساعد في علاج هذا العرض.

واستكمل استشاري التغذية الإكلينيكة، أن السحلب لديه القدرة على تقوية الجهاز المناعي، لما يحتويه من عناصر غذائية تساهم في هذا الأمر، لافتا، أن السحلب يعد مشروبا جيدا لمرضى مشاكل العظام كالهشاشة، والذين يعانون من ضعف الأسنان، وذلك يرجع لما يحتويه من نسبة عالية من الكالسيوم.

وأوضح جودت، أن السبب وراء الشعور بالدفء بعد تناول مشروب السحلب يرجع إلي تنشيط الدورة الدموية بعد تناوله، وهذا يساهم بشكل ملحوظ في ضبط ضغط الدم، وزيادة تدفق الدم المحمل بالأكسجين للجسم، ولذا تناوله يعد مفيدا خلال فصل الشتاء.

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