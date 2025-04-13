موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة، مباراة فريق ليفربول ضد وست هام ، والتي تجمعهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث الريدز عن تحقيق الفوز لتعويض هزيمته في الجولة الأخيرة أمام نظيره فولهام لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي التي يحتلها برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 63 نقطة ويحتل وست هام المركز الـ 16 برصيد 35 نقطة.

موعد مباراة ليفربول أمام وست هام

مباراة فريق ليفربول أمام نظيره فريق وست هام، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 32 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد الموافق 13 إبريل الجاري.

مشاهدة ماتش ليفربول أمام وست هام

يمكنك مشاهدة قمة فريق ليفربول ضد نظيره فريق وست هام ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

ليفربول ضد وست هام

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وست هام

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق ليفربول المتوقع ضد فريق وست هام والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول أمام وست هام

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فريق ليفربول أمام نظيره فريق وست هام ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 73 نقطة

2- أرسنال 63 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4-مانشستر سيتي 55 نقطة

5- أستون فيلا، 54 نقطة.

6- تشيلسي 53 نقطة

7 - نيوكاسل يونايتد 53 نقطة

8- فولهام، 48 نقطة.

9- برايتون، 48 نقطة.

10- بورنموث، 45 نقطة.

11- برينتفورد، 43 نقطة.

12- كريستال بالاس، 43 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

14- إيفرتون، 38 نقطة.

15- توتنهام، 37 نقطة.

16- وست هام، 35 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 32 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 20 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20 ساوثهامبتون 10 نقاط.

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