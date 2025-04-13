أفضل أماكن الخروج في شم النسيم 2025 للعائلة.. إليك التفاصيل

أفضل أماكن الخروج في شم النسيم 2025 للعائلة.. مع حلول شم النسيم 2025، يتطلع الكثير من العائلات لقضاء يوم ممتع ومميز في أجواء ربيعية ساحرة.

وتتعدد أفضل أماكن الخروج في شم النسيم 2025 للعائلة وأماكن الخروج في هذا اليوم، وتتنوع ما بين الحدائق العامة، والمتنزهات، والمعالم الثقافية، مما يمنح الأسر اختيارات متنوعة تناسب مختلف الأذواق.

أفضل أماكن الخروج في شم النسيم 2025 للعائلة

ومن ضمن أفضل أماكن الخروج في شم النسيم 2025 للعائلة الذي يعرضها لكم الموجز عبر السطور التالية، تتصدر حديقة الحيوان بالجيزة قائمة الوجهات المفضلة للعائلات، خاصةً مع الأطفال، حيث تجمع بين المساحات الخضراء المفتوحة ومشاهدة الحيوانات في أجواء تعليمية وترفيهية.

كما تُعد من أفضل أماكن الخروج في شم النسيم 2025 للعائلة، إنها حديقة الأورمان المجاورة وجهة مثالية لعشاق الزهور، خاصة مع انطلاق معرض الزهور السنوي الذي يزدهر في هذه الفترة.

أما الباحثون عن الهدوء وسط الطبيعة، فيمكنهم التوجه إلى حديقة الأزهر، التي توفر مساحات خضراء واسعة وإطلالات بانورامية على معالم القاهرة الإسلامية، بالإضافة إلى مطاعم ومناطق مخصصة للأطفال.

وللعائلات الراغبة في تجربة ثقافية ممتعة، يُمكن زيارة قلعة صلاح الدين أو قصر البارون في مصر الجديدة، فهي من أفضل أماكن الخروج في شم النسيم 2025 للعائلة، حيث تتاح جولات داخلية ومناطق مفتوحة للجلوس والاستمتاع بالهواء الطلق.

كما تشهد أفضل أماكن الخروج في شم النسيم 2025 للعائلة، كورنيش النيل إقبالًا كبيرًا في هذا اليوم، سواء في القاهرة أو المحافظات، حيث تُقام نزهات نيلية بالقوارب والعوامات، وتنتشر عربات الطعام التي تقدم الفسيخ والرنجة، أبرز أكلات شم النسيم التقليدية.

ويظل اختيار أفضل أماكن الخروج في شم النسيم 2025 للعائلة والمكان الأمثل مرهونًا برغبة العائلة، سواء كانت تبحث عن المغامرة، أو الاسترخاء، أو المتعة البصرية، لكن المؤكد أن شم النسيم 2025 يحمل معه الفرصة لصنع ذكريات لا تُنسى في قلب الطبيعة المصرية.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بأن يكون يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بأن يكون الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات نفسها، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وفي الوقت نفسه، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.

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