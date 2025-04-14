فتح باب إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 للفئات المستحقة

في خطوة تهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسميًا فتح باب إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين للعام 2025، وذلك ضمن خطط الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم.

ويأتي القرار استنادًا إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ويشمل القرار فئات محددة مستوفية لشروط الإضافة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

ويعرض لكم الموجز كيفية إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين.

الفئات المستحقة للإضافة:

أكدت الوزارة أن الإضافة متاحة حاليًا لفئات معينة، أبرزها:

الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.

حاملو بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

أبناء الشهداء وزوجاتهم.

الأسر البديلة التي تتكفل بأطفال دون رعاية أسرية.

كما أكدت الوزارة أن الأسر التي لا يتجاوز عدد أفرادها في بطاقة التموين أربعة فقط، يمكنها إضافة فرد خامس إذا كانت من الفئات المستحقة.

الشروط المطلوبة لإضافة المواليد:

أن يكون الطفل قد أتم عمر 4 سنوات على الأقل.

دخل الأسرة الشهري لا يتجاوز 2500 جنيه.

دخل رب الأسرة المقيد على البطاقة لا يزيد عن 3000 جنيه.

تقديم شهادات ميلاد الأطفال، وبطاقة الرقم القومي لرب الأسرة، بالإضافة إلى رقم هاتف مسجل باسمه.

خطوات التقديم عبر بوابة مصر الرقمية:

تتم عملية إضافة المواليد إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

اختيار "خدمات التموين".

الضغط على "إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينياً".

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

رفع المستندات.

إرسال الطلب.

ويُشترط عدم تقديم أكثر من طلب من نفس البطاقة، حتى لا يتم رفض كافة الطلبات.

دور مكاتب التموين في دعم المواطنين:

إلى جانب الخدمات الإلكترونية عبر بوابة مصر الرقمية، تواصل مكاتب التموين في مختلف المحافظات تقديم الدعم الفني للمواطنين الراغبين في إضافة المواليد، خاصة لمن لا يستطيعون التعامل مع المنصات الإلكترونية ،وتقوم المكاتب باستلام الطلبات الورقية، والتأكد من صحة المستندات، ومساعدة كبار السن أو غير القادرين على استخدام الإنترنت في تسجيل بياناتهم بشكل صحيح، وهو ما يعزز من كفاءة المنظومة ويضمن وصول الدعم لمستحقيه بأسرع وقت ممكن.

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