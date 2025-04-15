رابط حجز شقق التعمير والإسكان 2025 والمستندات المطلوبة وشروط التقديم

تصدرت شقق التعمير والإسكان التريند، خلال الساعات الماضية، نتيجة لزيادة البحث عن كيفية الحصول على كراسة شقق الإسكان الاجتماعي، وكيفية التقديم، وذلك فور إعلان وزارة الإسكان عن أضخم مشروع سكني للوزارة في مصر حيث يشهد طرح المرحلة الأولي 35 ألف وحدة سكنية في المحافظات الجديدة .

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء حجز شقق الإسكان الجديدة 2025، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، ويأتي هذا الطرح ضمن خطة الدولة لتنفيذ 400 ألف وحدة سكنية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويرصد الموجز التفاصيل الكاملة بشأن حجز شقق التعمير والإسكان .

شقق الاسكان والتعمير

كيفية حجز شقق التعمير والإسكان

يمكن التقديم وحجز شقق الإسكا والتعمير، إلكترونيًا من خلال تحميل كراسة شروط الإسكان عبر الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان، والتي تشمل كافة التفاصيل حول الطرح من الشروط، والمساحات، والأسعار، وخطوات الحجز والسداد.

كراسة شروط حجز شقق التعمير والإسكان

تشمل كراسة الشروط 2025 عدة بنود ومعلومات هامة للمتقدمين في حجز شقق الاسكان والتعمير وحجز شقق الاسكان الاجتماعي الجديدة ، وتتضمن كراسة الشروط مايلي:

1- شروط التقديم.

2- الأوراق والمستندات المطلوبة.

3- المدن المتاح فيها الوحدات.

4- الأسعار ومساحات الشقق.

5- نظام السداد وطرق التمويل.

6- خطوات التسجيل الإلكتروني.

رابط تحميل كراسة شروط بنك التعمير والإسكان 2025

ولأي مواطن يرغب في حجز شقة بالإسكان الإجتماعي ، يمكنه الاطلاع على كراسة شروط بنك التعمير والإسكان حيث وفر البنك نسخة إلكترونية من كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بصيغة PDF عبر الموقع الرسمي للحجز:

خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2025

1- الدخول إلى موقع بنك التعمير والإسكان، عبر هذا الرابط.

2- تحميل كراسة الشروط وقراءتها بعناية.

3- سداد مقدم الحجز إلكترونيًا.

4- استكمال البيانات المطلوبة في استمارة التقديم على الموقع.

5- اختيار الوحدة السكنية المرغوبة حسب الشروط والمعايير.

6- متابعة حالة الطلب من خلال حساب المواطن على الموقع.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقة في الاسكان الاجتماعي

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة الزوج والزوجة.

طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة وهي كما يلي: وثيقة الزواح أو الطلاق أو الوفاة

شهادات ميلاد الأبناء القصر (رقم قومي مميكن) - فيد عائلي ميكن لصاحب الطلب

إيصال مرافق حديث المحل السكن.

مواصفات شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل

الوحدات السكنية بمساحات متنوعة.

جزء من الوحدات السكنية جاهزة للتسليم.

إعلان الطرح يتضمن شروط وآليات الحجز والسداد.

الوحدات السكنية تكون في عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات.

اقرأ أيضًا:

طرق معرفة نتيجة تظلم الإسكان الاجتماعي 2025.. خطوات سهلة وبسيطة

موقع تظلمات الاسكان الاجتماعي 2025 .. طرح 120 ألف وحدة سكنية جديدة