فيلم استنساخ يجمع مليون جنيه فقط فى 6 أيام

بعد مرور ستة أيام فقط على انطلاق عرضه الأول، حقق فيلم "استنساخ" للنجم سامح حسين إيرادات بلغت مليون جنيه، في بداية متواضعة قد لا تعكس ثراء الفكرة التي يتمحور حولها العمل. ويكشف الموجز التفاصيل.

تفاصيل فيلم استنساخ

ينتمي "استنساخ" إلى نوعية أفلام الإثارة والتشويق، حيث يسلّط الضوء على تطورات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع طرح درامي لدور نظارات الواقع الافتراضي VR في إعادة صياغة المفاهيم التقليدية.



تشارك في بطولة الفيلم هبة مجدي، التي لفتت الأنظار بظهورها بالحجاب في البرومو الترويجي، ويأتي العمل من تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد.

سامح حسين وتألق رمضاني من نوع آخر:

على جانب آخر، حظي برنامج "قطايف" الذي قدمه سامح حسين خلال شهر رمضان الماضي، بإشادة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار القوات المسلحة، حيث أثنى على الرسائل الأخلاقية الراقية التي قدّمها البرنامج، ودوره في ترسيخ القيم المصرية الأصيلة.

وعن هذا التقدير، قال سامح حسين: "نجاح البرنامج هو فضل من الله، ثم بفضل الشعب المصري اللي بيحب يشوف محتوى جيد. اشتغلنا الحلقات لوجه الله، وربنا كرمنا من حيث لا نحتسب، وبدأنا بأولى الحلقات تحت عنوان: 'إلا من أتى الله بقلب سليم'. حضورنا هنا هو شرف كبير، والشعب المصري أثبت إنه جمهور ذواق يبحث عن العمل المحترم."

وأضاف: "إحنا ما صرفناش جنيه على الدعاية، الشعب المصري هو اللي عمل لنا أكبر دعاية، وأنا بشكره من قلبي."

تكريم رسمي:

وفي خطوة تقديرية، استقبل الدكتور أسامة الأزهري –مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ووزير الأوقاف– الفنان سامح حسين بمقر الوزارة، حيث تم تكريمه عن برنامجه المميز "قطايف"، مؤكدًا أن المحتوى الإنساني والبسيط الذي قدمه ساهم في تعزيز المفاهيم الأخلاقية، وترك أثرًا حقيقيًا في وجدان المشاهدين.